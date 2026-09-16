Craig Armstrong - Nocturnes Remodelled (9010974002727) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Craig Armstrong - Nocturnes Remodelled (9010974002727) виниловая пластинка
«Nocturnes Remodelled» – замечательный новый релиз от известного шотландского композитора Крейга Армстронга, предлагающий свежий взгляд на его альбом 2021 года «Music for 2 Pianos». Издание на виниле. Этот сборник включает двенадцать переосмысленных произведений, переработанных международной группой музыкантов, работающих в жанрах эмбиент, электронной и постклассической музыки. Такие музыканты, как Альва Ното, Могвай, Роберт Эймс и Скотт Фрейзер, привносят свою собственную звуковую идентичность в минималистичные композиции Армстронга, создавая захватывающие звуковые ландшафты, стирающие границы между акустической интимностью и цифровой абстракцией. Альбом также включает ремиксы самого Армстронга и его сына Джека Армстронга, что добавляет проекту индивидуальности. От Берлина до Токио, от Глазго до Лондона – процесс переосмысления отражает межкультурный диалог, основанный на фактуре, эмоциях и пространственной глубине. Результатом стала созерцательная, но в то же время устремлённая в будущее работа, идеально подходящая поклонникам Макса Рихтера, Рюити Сакамото и экспериментального эмбиента. «Nocturnes Remodelled» — изысканное и звучное дополнение к прославленной дискографии Армстронга как для коллекционеров современной классической музыки, так и для хранителей эмбиент-плейлистов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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