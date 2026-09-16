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Yes - Symphonic Live (Half Speed) (0602475024675) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Yes - Symphonic Live (Half Speed) (0602475024675) виниловая пластинка

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Yes - Symphonic Live (Half Speed) (0602475024675) - фото 2
Yes - Symphonic Live (Half Speed) (0602475024675) - фото 3
Yes - Symphonic Live (Half Speed) (0602475024675) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Symphonic Live
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yes - Symphonic Live (Half Speed) (0602475024675) - фото 1
  • Yes - Symphonic Live (Half Speed) (0602475024675) - фото 2
  • Yes - Symphonic Live (Half Speed) (0602475024675) - фото 3
  • Yes - Symphonic Live (Half Speed) (0602475024675) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 
Начислим 300 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733293
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Yes - Symphonic Live (Half Speed) (0602475024675) виниловая пластинка
8 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602475024675]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Symphonic Live
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Overture, Close To The Edge, Long Distance Runaround, Don't Go, In The Presence Of, The Gates Of Delirium, Steve Howe Guitar Solo, Starship Trooper, Magnification, And You And I, Ritual (Nous Sommes du Soleil), I've Seen All Good People, Owner Of A Lonely Heart, Roundabout
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yes - Symphonic Live (Half Speed) (0602475024675) виниловая пластинка

«Symphonic Live (Live In Heineken Music Hall, Amsterdam / 2001)» — выдающаяся концертная коллекция группы Yes из 14 песен. Вокалист Джон Андерсон, басист Крис Сквайр, ведущий гитарист Стив Хоу и барабанщик Алан Уайт воссоздали на сцене драматическую интенсивность своего альбома 2001 года «Magnification», а также исполнили ряд своих нестареющих хитов. Лимитированное издание на 180 г виниле, 4 LP с гравировкой на восьмой стороне, Half Speed Remaster. На протяжении более пятидесяти лет группа Yes находится в авангарде рок-музыки, отличаясь непревзойденным мастерством, креативностью и новаторским духом, благодаря которым она создает симфонические шедевры, продолжающие вдохновлять слушателей и по сей день. В поддержку своего симфонического альбома «Magnification» в 2001 году они отправились в турне, представив новый подход к своим концертным выступлениям. Они заручились помощью Европейского фестивального оркестра под управлением Вильгельма Кейтеля, чтобы наполнить свои живые выступления новыми, насыщенными текстурами, воплотив на сцене дух своего нового на тот момент альбома. Они исполняли не только треки из «Magnification», но и переосмысленные версии своих нестареющих хитов. Классические композиции, такие как «Owner Of A Lonely Heart», «Long Distance Runaround» и «I've Seen All Good People», никогда не звучали так великолепно.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Yes - Symphonic Live (Half Speed) (0602475024675) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602475024675]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Symphonic Live
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Overture, Close To The Edge, Long Distance Runaround, Don't Go, In The Presence Of, The Gates Of Delirium, Steve Howe Guitar Solo, Starship Trooper, Magnification, And You And I, Ritual (Nous Sommes du Soleil), I've Seen All Good People, Owner Of A Lonely Heart, Roundabout
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Symphonic Live (Live In Heineken Music Hall, Amsterdam / 2001)» — выдающаяся концертная коллекция группы Yes из 14 песен. Вокалист Джон Андерсон, басист Крис Сквайр, ведущий гитарист Стив Хоу и барабанщик Алан Уайт воссоздали на сцене драматическую интенсивность своего альбома 2001 года «Magnification», а также исполнили ряд своих нестареющих хитов. Лимитированное издание на 180 г виниле, 4 LP с гравировкой на восьмой стороне, Half Speed Remaster. На протяжении более пятидесяти лет группа Yes находится в авангарде рок-музыки, отличаясь непревзойденным мастерством, креативностью и новаторским духом, благодаря которым она создает симфонические шедевры, продолжающие вдохновлять слушателей и по сей день. В поддержку своего симфонического альбома «Magnification» в 2001 году они отправились в турне, представив новый подход к своим концертным выступлениям. Они заручились помощью Европейского фестивального оркестра под управлением Вильгельма Кейтеля, чтобы наполнить свои живые выступления новыми, насыщенными текстурами, воплотив на сцене дух своего нового на тот момент альбома. Они исполняли не только треки из «Magnification», но и переосмысленные версии своих нестареющих хитов. Классические композиции, такие как «Owner Of A Lonely Heart», «Long Distance Runaround» и «I've Seen All Good People», никогда не звучали так великолепно.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yes - Symphonic Live (Half Speed) (0602475024675) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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