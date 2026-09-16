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Lady GaGa - Harlequin (alternative artwork) (0602475212201) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lady GaGa - Harlequin (alternative artwork) (0602475212201) виниловая пластинка

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Lady GaGa - Harlequin (alternative artwork) (0602475212201) - фото 1
Lady GaGa - Harlequin (alternative artwork) (0602475212201) - фото 2
Lady GaGa - Harlequin (alternative artwork) (0602475212201) - фото 3
Lady GaGa - Harlequin (alternative artwork) (0602475212201) - фото 4
Lady GaGa - Harlequin (alternative artwork) (0602475212201) - фото 5
Lady GaGa - Harlequin (alternative artwork) (0602475212201) - фото 6
Lady GaGa - Harlequin (alternative artwork) (0602475212201) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lady GaGa
Альбом (сингл)
Harlequin
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lady GaGa - Harlequin (alternative artwork) (0602475212201) - фото 1
  • Lady GaGa - Harlequin (alternative artwork) (0602475212201) - фото 2
  • Lady GaGa - Harlequin (alternative artwork) (0602475212201) - фото 3
  • Lady GaGa - Harlequin (alternative artwork) (0602475212201) - фото 4
  • Lady GaGa - Harlequin (alternative artwork) (0602475212201) - фото 5
  • Lady GaGa - Harlequin (alternative artwork) (0602475212201) - фото 6
  • Lady GaGa - Harlequin (alternative artwork) (0602475212201) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733252
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lady GaGa - Harlequin (alternative artwork) (0602475212201) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602475212201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lady GaGa
Альбом (сингл)
Harlequin
Жанр
Jazz
Трек-лист
Good Morning, Get Happy (2024), Oh, When The Saints, World On A String, If My Friends Could See Me Now, That's Entertainment, Smile, The Joker, Folie ? Deux, Gonna Build A Mountain, Close To You, Happy Mistake, That's Life
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lady GaGa - Harlequin (alternative artwork) (0602475212201) виниловая пластинка

13-кратная обладательница премии Грэмми Леди Гага выпускает «Harlequin», неожиданный альбом, вдохновленный персонажем Харли Квинн из «Joker: Folie ? Deux». После завершения съемок «Джокер: Безумие на двоих» Леди Гага поняла, что она еще не готова отпустить персонажа, которого она так долго тщательно изучала, создавала и в котором жила. «Harlequin» — это прощание с персонажем, завершение для «Ли». Это 13 песен, которые объединяют джаз, серф-панк, блюз и классику в альбом, который кажется одновременно знакомым и совершенно новым. И пока поклонники с нетерпением ждут ее возвращения в поп-музыку, Леди Гага по-прежнему с удовольствием следует своим творческим замыслам.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Lady GaGa - Harlequin (alternative artwork) (0602475212201) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602475212201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lady GaGa
Альбом (сингл)
Harlequin
Жанр
Jazz
Трек-лист
Good Morning, Get Happy (2024), Oh, When The Saints, World On A String, If My Friends Could See Me Now, That's Entertainment, Smile, The Joker, Folie ? Deux, Gonna Build A Mountain, Close To You, Happy Mistake, That's Life
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
13-кратная обладательница премии Грэмми Леди Гага выпускает «Harlequin», неожиданный альбом, вдохновленный персонажем Харли Квинн из «Joker: Folie ? Deux». После завершения съемок «Джокер: Безумие на двоих» Леди Гага поняла, что она еще не готова отпустить персонажа, которого она так долго тщательно изучала, создавала и в котором жила. «Harlequin» — это прощание с персонажем, завершение для «Ли». Это 13 песен, которые объединяют джаз, серф-панк, блюз и классику в альбом, который кажется одновременно знакомым и совершенно новым. И пока поклонники с нетерпением ждут ее возвращения в поп-музыку, Леди Гага по-прежнему с удовольствием следует своим творческим замыслам.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lady GaGa - Harlequin (alternative artwork) (0602475212201) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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