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Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-153 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-153

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Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-153 - фото 1
Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-153 - фото 2
Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-153 - фото 3
Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-153 - фото 4
Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-153 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1800
Расположение двигателя
поперечное
Скорость вращения цепи, м/с
12
Длина шины, дюйм
14
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
50
Питание
от сети
  • Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-153 - фото 1
  • Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-153 - фото 2
  • Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-153 - фото 3
  • Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-153 - фото 4
  • Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-153 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733091
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Комплектация
Пила, Цепь, Шина, Инструкция по эксплуатации, Упаковка
Мощность, Вт
1800
Напряжение, В
220
Плавный пуск
нет
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
12
Объем масляного бака
260
Длина шины, дюйм
14
Длина шины, см
35
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
50
Питание
от сети
Габариты без упаковки
280х260х210 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х40х30
Вес, кг.
5.2

Описание товара Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-153

Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-153



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг

Отзывы о товаре Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-153




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GIGANT
Комплектация
Пила, Цепь, Шина, Инструкция по эксплуатации, Упаковка
Мощность, Вт
1800
Напряжение, В
220
Плавный пуск
нет
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
12
Объем масляного бака
260
Длина шины, дюйм
14
Длина шины, см
35
Развернуть
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
50
Питание
от сети
Габариты без упаковки
280х260х210 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая цепная пила GIGANT SF-7J-153


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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