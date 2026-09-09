Top.Mail.Ru
Пила цепная электрическая Patriot ESP 1612 220301555 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пила цепная электрическая Patriot ESP 1612 220301555

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пила цепная электрическая Patriot ESP 1612 220301555 - фото 1
Пила цепная электрическая Patriot ESP 1612 220301555 - фото 2
Пила цепная электрическая Patriot ESP 1612 220301555 - фото 3
Пила цепная электрическая Patriot ESP 1612 220301555 - фото 4
Пила цепная электрическая Patriot ESP 1612 220301555 - фото 5
Пила цепная электрическая Patriot ESP 1612 220301555 - фото 6
Пила цепная электрическая Patriot ESP 1612 220301555 - фото 7
Пила цепная электрическая Patriot ESP 1612 220301555 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1500
Расположение двигателя
поперечное
Длина шины, дюйм
12
Количество звеньев
45
  • Пила цепная электрическая Patriot ESP 1612 220301555 - фото 1
  • Пила цепная электрическая Patriot ESP 1612 220301555 - фото 2
  • Пила цепная электрическая Patriot ESP 1612 220301555 - фото 3
  • Пила цепная электрическая Patriot ESP 1612 220301555 - фото 4
  • Пила цепная электрическая Patriot ESP 1612 220301555 - фото 5
  • Пила цепная электрическая Patriot ESP 1612 220301555 - фото 6
  • Пила цепная электрическая Patriot ESP 1612 220301555 - фото 7
  • Пила цепная электрическая Patriot ESP 1612 220301555 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270746
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Мощность, Вт
1500
Напряжение, В
220
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Объем масляного бака
130
Длина шины, дюйм
12
Длина шины, см
30
Количество звеньев
45
Размеры в упаковке, см
43х23х23
Вес, кг.
3.95

Описание товара Пила цепная электрическая Patriot ESP 1612 220301555

Пила цепная электрическая Patriot ESP 1612 220301555



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita

Отзывы о товаре Пила цепная электрическая Patriot ESP 1612 220301555




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Мощность, Вт
1500
Напряжение, В
220
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Объем масляного бака
130
Длина шины, дюйм
12
Длина шины, см
30
Количество звеньев
45
Описание
Пила цепная электрическая Patriot ESP 1612 220301555


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила цепная электрическая Patriot ESP 1612 220301555 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...