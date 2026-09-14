Вызывная видеопанель Tantos WALLE HD (медь)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Вызывная видеопанель Tantos WALLE HD (медь)
Домофония Tantos представляет собой современное решение для обеспечения безопасности и комфорта вашего дома или офиса. Этот продукт от бренда Tantos отличается простотой в установке благодаря накладному монтажу, что позволяет быстро и без лишних усилий интегрировать его в любую входную группу. Одной из ключевых особенностей домофонии Tantos является функция громкой связи. Это обеспечивает удобное и простое общение с посетителями без необходимости использования трубки, что особенно актуально в условиях активного образа жизни. Подключение вызывных панелей осуществляется с помощью 4-проводного соединения. Такая система обеспечивает стабильную и надежную связь, а также позволяет интегрировать дополнительные устройства для улучшения функциональности домофонии. В общем, домофония Tantos — это надежное и современное средство связи с посетителями, которое сочетает в себе удобство, качество и простоту использования.
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