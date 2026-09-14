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Вызывная видеопанель Tantos WALLE HD (медь) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вызывная видеопанель Tantos WALLE HD (медь)

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Вызывная видеопанель Tantos WALLE HD (медь) - фото 1
Вызывная видеопанель Tantos WALLE HD (медь) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
громкая связь
  • Вызывная видеопанель Tantos WALLE HD (медь) - фото 1
  • Вызывная видеопанель Tantos WALLE HD (медь) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732399
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Характеристики

Бренд
Tantos
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
громкая связь
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Габариты (ШxВxГ)
50.5x122x45 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
250

Описание товара Вызывная видеопанель Tantos WALLE HD (медь)

Домофония Tantos представляет собой современное решение для обеспечения безопасности и комфорта вашего дома или офиса. Этот продукт от бренда Tantos отличается простотой в установке благодаря накладному монтажу, что позволяет быстро и без лишних усилий интегрировать его в любую входную группу. Одной из ключевых особенностей домофонии Tantos является функция громкой связи. Это обеспечивает удобное и простое общение с посетителями без необходимости использования трубки, что особенно актуально в условиях активного образа жизни. Подключение вызывных панелей осуществляется с помощью 4-проводного соединения. Такая система обеспечивает стабильную и надежную связь, а также позволяет интегрировать дополнительные устройства для улучшения функциональности домофонии. В общем, домофония Tantos — это надежное и современное средство связи с посетителями, которое сочетает в себе удобство, качество и простоту использования.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Вызывная видеопанель Tantos WALLE HD (медь)




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Характеристики
Бренд
Tantos
Монтаж
накладной
Общение с посетителем
громкая связь
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Габариты (ШxВxГ)
50.5x122x45 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Домофония Tantos представляет собой современное решение для обеспечения безопасности и комфорта вашего дома или офиса. Этот продукт от бренда Tantos отличается простотой в установке благодаря накладному монтажу, что позволяет быстро и без лишних усилий интегрировать его в любую входную группу. Одной из ключевых особенностей домофонии Tantos является функция громкой связи. Это обеспечивает удобное и простое общение с посетителями без необходимости использования трубки, что особенно актуально в условиях активного образа жизни. Подключение вызывных панелей осуществляется с помощью 4-проводного соединения. Такая система обеспечивает стабильную и надежную связь, а также позволяет интегрировать дополнительные устройства для улучшения функциональности домофонии. В общем, домофония Tantos — это надежное и современное средство связи с посетителями, которое сочетает в себе удобство, качество и простоту использования.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вызывная видеопанель Tantos WALLE HD (медь) - стоимость товара 2790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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