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Видеодомофон Falcon Eye Vista белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеодомофон Falcon Eye Vista белый

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Видеодомофон Falcon Eye Vista белый - фото 3
Видеодомофон Falcon Eye Vista белый - фото 4
Видеодомофон Falcon Eye Vista белый - фото 5
Видеодомофон Falcon Eye Vista белый - фото 6
Видеодомофон Falcon Eye Vista белый - фото 7
Видеодомофон Falcon Eye Vista белый - фото 8
Видеодомофон Falcon Eye Vista белый - фото 9
Видеодомофон Falcon Eye Vista белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
IP домофон
Да
Монтаж
настенный
Размер экрана
4.3
Разрешение монитора
480x272
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
  • Видеодомофон Falcon Eye Vista белый - фото 1
  • Видеодомофон Falcon Eye Vista белый - фото 2
  • Видеодомофон Falcon Eye Vista белый - фото 3
  • Видеодомофон Falcon Eye Vista белый - фото 4
  • Видеодомофон Falcon Eye Vista белый - фото 5
  • Видеодомофон Falcon Eye Vista белый - фото 6
  • Видеодомофон Falcon Eye Vista белый - фото 7
  • Видеодомофон Falcon Eye Vista белый - фото 8
  • Видеодомофон Falcon Eye Vista белый - фото 9
  • Видеодомофон Falcon Eye Vista белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728789
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Характеристики

Бренд
FALCON EYE
IP домофон
Да
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Размер экрана
4.3
Разрешение монитора
480x272
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Габариты (ШxВxГ)
122х170х21.5 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
400

Описание товара Видеодомофон Falcon Eye Vista белый

Видеодомофон Falcon Eye Vista необходим для безопасной связи между квартирой и подъездом/улицей без открывания дверей. Изделие обеспечивает четкий сигнал и качественное изображение. Простое управление обеспечивает эффективную работу. Длительность сигнала вызова составляет 120 секунд. Этого достаточно для квартир с пожилыми людьми. Механические кнопки понятны и имеют строгое распределение функций. Разрешение монитора позволяет воспроизводить видеосигнал достаточной четкости для опознавания гостей. При компактных размерах устройства размер монитора оптимален.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Видеодомофон Falcon Eye Vista белый




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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
IP домофон
Да
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Размер экрана
4.3
Разрешение монитора
480x272
Общение с посетителем
громкая связь
Количество вызывных панелей/камер
2
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Габариты (ШxВxГ)
122х170х21.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеодомофон Falcon Eye Vista необходим для безопасной связи между квартирой и подъездом/улицей без открывания дверей. Изделие обеспечивает четкий сигнал и качественное изображение. Простое управление обеспечивает эффективную работу. Длительность сигнала вызова составляет 120 секунд. Этого достаточно для квартир с пожилыми людьми. Механические кнопки понятны и имеют строгое распределение функций. Разрешение монитора позволяет воспроизводить видеосигнал достаточной четкости для опознавания гостей. При компактных размерах устройства размер монитора оптимален.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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