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Видеопанель Falcon Eye AVP-505 цветной сигнал CCD цвет панели: темно-серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеопанель Falcon Eye AVP-505 цветной сигнал CCD цвет панели: темно-серый

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Видеопанель Falcon Eye AVP-505 цветной сигнал CCD цвет панели: темно-серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
громкая связь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728719
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Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Цвет
серый
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
громкая связь
PoE
Да
Питание
PoE
Габариты (ШxВxГ)
122х40х24
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300

Описание товара Видеопанель Falcon Eye AVP-505 цветной сигнал CCD цвет панели: темно-серый

Видеопанель Falcon Eye AVP-505 PAL Темно-серая работает совместно со стандартными аналоговыми 4-х проводными видеомагнитофонами. Модель выполнена из высококачественного пластика, который отличается ударопрочностью и огнестойкостью. Установка изделия возможна как внутри, так и снаружи помещения. Специальный регулятор позволяет настроить чувствительность микрофона и динамика.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Видеопанель Falcon Eye AVP-505 цветной сигнал CCD цвет панели: темно-серый




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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Цвет
серый
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
громкая связь
PoE
Да
Питание
PoE
Габариты (ШxВxГ)
122х40х24
Страна производитель
Китай
Описание
Видеопанель Falcon Eye AVP-505 PAL Темно-серая работает совместно со стандартными аналоговыми 4-х проводными видеомагнитофонами. Модель выполнена из высококачественного пластика, который отличается ударопрочностью и огнестойкостью. Установка изделия возможна как внутри, так и снаружи помещения. Специальный регулятор позволяет настроить чувствительность микрофона и динамика.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеопанель Falcon Eye AVP-505 цветной сигнал CCD цвет панели: темно-серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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