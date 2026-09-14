Top.Mail.Ru
Видеопанель Falcon Eye AVC-305 цветной сигнал CCD цвет панели: черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеопанель Falcon Eye AVC-305 цветной сигнал CCD цвет панели: черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеопанель Falcon Eye AVC-305 цветной сигнал CCD цвет панели: черный - фото 1
Видеопанель Falcon Eye AVC-305 цветной сигнал CCD цвет панели: черный - фото 2
Видеопанель Falcon Eye AVC-305 цветной сигнал CCD цвет панели: черный - фото 3
Видеопанель Falcon Eye AVC-305 цветной сигнал CCD цвет панели: черный - фото 4
Видеопанель Falcon Eye AVC-305 цветной сигнал CCD цвет панели: черный - фото 5
Видеопанель Falcon Eye AVC-305 цветной сигнал CCD цвет панели: черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Монтаж
настенный
  • Видеопанель Falcon Eye AVC-305 цветной сигнал CCD цвет панели: черный - фото 1
  • Видеопанель Falcon Eye AVC-305 цветной сигнал CCD цвет панели: черный - фото 2
  • Видеопанель Falcon Eye AVC-305 цветной сигнал CCD цвет панели: черный - фото 3
  • Видеопанель Falcon Eye AVC-305 цветной сигнал CCD цвет панели: черный - фото 4
  • Видеопанель Falcon Eye AVC-305 цветной сигнал CCD цвет панели: черный - фото 5
  • Видеопанель Falcon Eye AVC-305 цветной сигнал CCD цвет панели: черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728718
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Цвет
черный
Монтаж
настенный
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Габариты (ШxВxГ)
180x130x70 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300

Описание товара Видеопанель Falcon Eye AVC-305 цветной сигнал CCD цвет панели: черный

Falcon Eye AVC-305 — цветная вызывная панель Матрица CCD с разрешением 1000 ТВ линий. Угол обзора: 75° горизонтально, 50° вертикально. Четырехпроводное подключение, видеосигнал PAL. Одноабонентская, антивандальный черный корпус. Надежное решение для дома и офиса.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Видеопанель Falcon Eye AVC-305 цветной сигнал CCD цвет панели: черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Цвет
черный
Монтаж
настенный
Подключение вызывных панелей
4-проводное
Габариты (ШxВxГ)
180x130x70 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eye AVC-305 — цветная вызывная панель Матрица CCD с разрешением 1000 ТВ линий. Угол обзора: 75° горизонтально, 50° вертикально. Четырехпроводное подключение, видеосигнал PAL. Одноабонентская, антивандальный черный корпус. Надежное решение для дома и офиса.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеопанель Falcon Eye AVC-305 цветной сигнал CCD цвет панели: черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...