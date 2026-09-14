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Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 3D купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 3D

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Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 3D - фото 2
Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 3D - фото 3
Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 3D - фото 4
Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 3D - фото 5
Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 3D - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
  • Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 3D - фото 1
  • Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 3D - фото 2
  • Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 3D - фото 3
  • Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 3D - фото 4
  • Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 3D - фото 5
  • Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 3D - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732149
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Комплектация
Лазерный нивелир; Аккумулятор (2 шт.); Настенное крепление; Крепление-зажим; Переходной винт с резьбы 1/4’’ на 5/8’’; Пульт управления; Зарядное устройство; Руководство по эксплуатации; Пластиковый кейс;
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Возможность работы с приемником
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
3
Элементы питания
2 х 4,2 В 3000 мАч Li-Ion
Время работы на одном заряде, ч
8 часов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х15
Вес, кг.
1

Описание товара Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 3D

CONDTROL PLANO 3D — лазерный нивелир, проецирующий три 360° плоскости (1 горизонтальная и 2 вертикальные), предназначен для точной разметки при монтажных и отделочных работах. Компактный корпус, высокая точность и богатая комплектация делают его идеальным выбором для домашних мастеров и профессионалов.

Отзывы о товаре Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 3D




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Condtrol
Комплектация
Лазерный нивелир; Аккумулятор (2 шт.); Настенное крепление; Крепление-зажим; Переходной винт с резьбы 1/4’’ на 5/8’’; Пульт управления; Зарядное устройство; Руководство по эксплуатации; Пластиковый кейс;
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Возможность работы с приемником
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0,3
Развернуть
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
3
Элементы питания
2 х 4,2 В 3000 мАч Li-Ion
Время работы на одном заряде, ч
8 часов
Страна производитель
Китай
Описание
CONDTROL PLANO 3D — лазерный нивелир, проецирующий три 360° плоскости (1 горизонтальная и 2 вертикальные), предназначен для точной разметки при монтажных и отделочных работах. Компактный корпус, высокая точность и богатая комплектация делают его идеальным выбором для домашних мастеров и профессионалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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