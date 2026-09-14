Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I450M(C)(4MM)
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I450M(C)(4MM)
Видеокамера HiWatch — это надежное и высокотехнологичное решение для организации уличного видеонаблюдения. Оснащенная 4-мегапиксельной матрицей, камера обеспечивает четкую и детализированную картинку с разрешением 2560x1440 пикселей. Встроенный микрофон позволяет записывать не только видео, но и аудио, что делает её более функциональной и полезной в различных ситуациях. Белый цилиндрический корпус камеры хорошо вписывается в различные архитектурные стили и обеспечивает высокую степень защиты IP67, что гарантирует устойчивость к пыли и влаге. Это делает камеру идеальной для использования на улице, так как она может выдерживать суровые погодные условия с рабочей температурой от -40 до +60 °С. Камера поддерживает современный стандарт WDR аппаратного типа, что обеспечивает отличное качество изображения при сложных условиях освещения. Функция день/ночь и ИК подсветка с дальностью до 30 метров позволяют получать четкие изображения даже в полной темноте. Наличие порта RJ-45 обеспечивает стабильное сетевое подключение, а поддержка карт памяти объемом до 256 ГБ позволяет хранить записи прямо на устройстве. Камера видеонаблюдения HiWatch — это надежный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и долговечность.
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