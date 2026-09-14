Камера видеонаблюдения IP 4 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(4MM)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP 4 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(4MM)
Видеокамера HiWatch — это надежная защита для вашего участка или бизнеса. Белый купольный корпус гармонично впишется в любую уличную обстановку. Камера спокойно работает даже в экстремальных условиях — диапазон температур от -40 до +60 °С, а высокая степень защиты IP67 не боится дождя и пыли. Благодаря 4-мегапиксельной матрице и разрешению 2688x1520 детали на видео будут чёткими и разборчивыми. ИК-подсветка позволяет «видеть» всё происходящее даже ночью на расстоянии до 15 метров. Цифровой WDR сохраняет отличную картинку при сложном освещении, а функция день/ночь обеспечивает качественную съёмку круглосуточно. Удобство монтажа обеспечит поддержка PoE, а порт RJ-45 позволит интегрировать камеру в любую сеть без лишних усилий.
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