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Камера видеонаблюдения IP 4 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(4MM) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP 4 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(4MM)

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Камера видеонаблюдения IP 4 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(4MM)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
до 15 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731799
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
до 15 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
450

Описание товара Камера видеонаблюдения IP 4 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(4MM)

Видеокамера HiWatch — это надежная защита для вашего участка или бизнеса. Белый купольный корпус гармонично впишется в любую уличную обстановку. Камера спокойно работает даже в экстремальных условиях — диапазон температур от -40 до +60 °С, а высокая степень защиты IP67 не боится дождя и пыли. Благодаря 4-мегапиксельной матрице и разрешению 2688x1520 детали на видео будут чёткими и разборчивыми. ИК-подсветка позволяет «видеть» всё происходящее даже ночью на расстоянии до 15 метров. Цифровой WDR сохраняет отличную картинку при сложном освещении, а функция день/ночь обеспечивает качественную съёмку круглосуточно. Удобство монтажа обеспечит поддержка PoE, а порт RJ-45 позволит интегрировать камеру в любую сеть без лишних усилий.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP 4 мм, белый HiWatch DS-I402(D)(4MM)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
до 15 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch — это надежная защита для вашего участка или бизнеса. Белый купольный корпус гармонично впишется в любую уличную обстановку. Камера спокойно работает даже в экстремальных условиях — диапазон температур от -40 до +60 °С, а высокая степень защиты IP67 не боится дождя и пыли. Благодаря 4-мегапиксельной матрице и разрешению 2688x1520 детали на видео будут чёткими и разборчивыми. ИК-подсветка позволяет «видеть» всё происходящее даже ночью на расстоянии до 15 метров. Цифровой WDR сохраняет отличную картинку при сложном освещении, а функция день/ночь обеспечивает качественную съёмку круглосуточно. Удобство монтажа обеспечит поддержка PoE, а порт RJ-45 позволит интегрировать камеру в любую сеть без лишних усилий.
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