Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T270 (B) (2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 20 м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727782
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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 20 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Страна производитель
Китай
Вес, г.
500
Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T270 (B) (2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый
HiWatch представляет уличную цилиндрическую видеокамеру, которая отлично подходит для круглосуточного наблюдения. С разрешением 2 МП и матрицей 1920x1080 пикселей вы получаете чёткое изображение даже при слабом освещении. Цифровой WDR помогает сохранить детали в сложных условиях освещения, а функция день/ночь и ИК-подсветка до 20 метров обеспечивают стабильную видимость в любое время суток. Прочный корпус с белым цветом и степенью защиты IP66 выдержит дождь, пыль и перепады температуры, сохраняя работоспособность даже на открытых пространствах.
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Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 20 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Развернуть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Страна производитель
Китай
HiWatch представляет уличную цилиндрическую видеокамеру, которая отлично подходит для круглосуточного наблюдения. С разрешением 2 МП и матрицей 1920x1080 пикселей вы получаете чёткое изображение даже при слабом освещении. Цифровой WDR помогает сохранить детали в сложных условиях освещения, а функция день/ночь и ИК-подсветка до 20 метров обеспечивают стабильную видимость в любое время суток. Прочный корпус с белым цветом и степенью защиты IP66 выдержит дождь, пыль и перепады температуры, сохраняя работоспособность даже на открытых пространствах.
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T270 (B) (2.8mm) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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