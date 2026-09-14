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Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I202 (E)(2.8 mm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I202 (E)(2.8 mm)

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Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I202 (E)(2.8 mm) - фото 1
Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I202 (E)(2.8 mm) - фото 2
Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I202 (E)(2.8 mm) - фото 3
Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I202 (E)(2.8 mm) - фото 4
Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I202 (E)(2.8 mm) - фото 5
Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I202 (E)(2.8 mm) - фото 6
Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I202 (E)(2.8 mm) - фото 7
Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I202 (E)(2.8 mm) - фото 8
Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I202 (E)(2.8 mm) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I202 (E)(2.8 mm) - фото 1
  • Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I202 (E)(2.8 mm) - фото 2
  • Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I202 (E)(2.8 mm) - фото 3
  • Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I202 (E)(2.8 mm) - фото 4
  • Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I202 (E)(2.8 mm) - фото 5
  • Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I202 (E)(2.8 mm) - фото 6
  • Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I202 (E)(2.8 mm) - фото 7
  • Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I202 (E)(2.8 mm) - фото 8
  • Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I202 (E)(2.8 mm) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731757
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
400

Описание товара Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I202 (E)(2.8 mm)

Видеокамера HiWatch представляет собой надежное и высокотехнологичное устройство для наружного видеонаблюдения. Благодаря степени защиты IP67, она отлично подходит для установки в уличных условиях, обеспечивая надежную работу даже в сложных погодных условиях. Белый купольный корпус не только придаёт устройству стильный и современный вид, но и способствует устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Надежность работы камеры в широком диапазоне температур от -40 до +60 °С делает её идеальным выбором для регионов с экстремальными климатическими условиями. Оснащенная матрицей с разрешением 2 Мегапикселя, камера обеспечивает чёткое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей, что позволяет получать детализированное видео высокого качества. Цифровая функция WDR позволяет улучшать качество изображения в условиях переменной освещенности, а наличие инфракрасной подсветки и функции день/ночь гарантирует отличную видимость в любое время суток. Камера поддерживает подключение через порт RJ-45, что обеспечивает удобную интеграцию в существующие сети видеонаблюдения. Вес камеры составляет 0,41 кг, что делает её достаточно лёгкой и простой в установке. При этом, устройство не поддерживает дополнительные карты памяти, что следует учитывать при планировании систем хранения видеозаписей. Видеокамера HiWatch — это сочетание современных технологий, надёжности и продуманного дизайна, идеально подходящая для организации безопасности на высоком уровне.

Отзывы о товаре Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I202 (E)(2.8 mm)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch представляет собой надежное и высокотехнологичное устройство для наружного видеонаблюдения. Благодаря степени защиты IP67, она отлично подходит для установки в уличных условиях, обеспечивая надежную работу даже в сложных погодных условиях. Белый купольный корпус не только придаёт устройству стильный и современный вид, но и способствует устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Надежность работы камеры в широком диапазоне температур от -40 до +60 °С делает её идеальным выбором для регионов с экстремальными климатическими условиями. Оснащенная матрицей с разрешением 2 Мегапикселя, камера обеспечивает чёткое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей, что позволяет получать детализированное видео высокого качества. Цифровая функция WDR позволяет улучшать качество изображения в условиях переменной освещенности, а наличие инфракрасной подсветки и функции день/ночь гарантирует отличную видимость в любое время суток. Камера поддерживает подключение через порт RJ-45, что обеспечивает удобную интеграцию в существующие сети видеонаблюдения. Вес камеры составляет 0,41 кг, что делает её достаточно лёгкой и простой в установке. При этом, устройство не поддерживает дополнительные карты памяти, что следует учитывать при планировании систем хранения видеозаписей. Видеокамера HiWatch — это сочетание современных технологий, надёжности и продуманного дизайна, идеально подходящая для организации безопасности на высоком уровне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I202 (E)(2.8 mm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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