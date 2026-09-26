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Видеокамера IP Xiaomi Smart Camera C300 (BHR6540GL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP Xiaomi Smart Camera C300 (BHR6540GL)

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Видеокамера IP Xiaomi Smart Camera C300 (BHR6540GL) - фото 1
Видеокамера IP Xiaomi Smart Camera C300 (BHR6540GL) - фото 2
Видеокамера IP Xiaomi Smart Camera C300 (BHR6540GL) - фото 3
Видеокамера IP Xiaomi Smart Camera C300 (BHR6540GL) - фото 4
Видеокамера IP Xiaomi Smart Camera C300 (BHR6540GL) - фото 5
Видеокамера IP Xiaomi Smart Camera C300 (BHR6540GL) - фото 6
Видеокамера IP Xiaomi Smart Camera C300 (BHR6540GL) - фото 7
Видеокамера IP Xiaomi Smart Camera C300 (BHR6540GL) - фото 8
Видеокамера IP Xiaomi Smart Camera C300 (BHR6540GL) - фото 9
Видеокамера IP Xiaomi Smart Camera C300 (BHR6540GL) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2304х1296
Микрофон
да
  • Видеокамера IP Xiaomi Smart Camera C300 (BHR6540GL) - фото 1
  • Видеокамера IP Xiaomi Smart Camera C300 (BHR6540GL) - фото 2
  • Видеокамера IP Xiaomi Smart Camera C300 (BHR6540GL) - фото 3
  • Видеокамера IP Xiaomi Smart Camera C300 (BHR6540GL) - фото 4
  • Видеокамера IP Xiaomi Smart Camera C300 (BHR6540GL) - фото 5
  • Видеокамера IP Xiaomi Smart Camera C300 (BHR6540GL) - фото 6
  • Видеокамера IP Xiaomi Smart Camera C300 (BHR6540GL) - фото 7
  • Видеокамера IP Xiaomi Smart Camera C300 (BHR6540GL) - фото 8
  • Видеокамера IP Xiaomi Smart Camera C300 (BHR6540GL) - фото 9
  • Видеокамера IP Xiaomi Smart Camera C300 (BHR6540GL) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 620891
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2304х1296
Тип корпуса
шарообразная
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
1

Описание товара Видеокамера IP Xiaomi Smart Camera C300 (BHR6540GL)

Видеокамера IP Xiaomi Smart Camera C300 (BHR6540GL)

Отзывы о товаре Видеокамера IP Xiaomi Smart Camera C300 (BHR6540GL)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2304х1296
Тип корпуса
шарообразная
Микрофон
да
Описание
Видеокамера IP Xiaomi Smart Camera C300 (BHR6540GL)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP Xiaomi Smart Camera C300 (BHR6540GL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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