Видеокамера HiWatch DS-T233 (2.8mm)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -20 до +45 °С
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб.
В наличии
Код товара: 731762
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 220 руб.
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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
купольная
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -20 до +45 °С
Страна производитель
Китай
Вес, г.
400
Описание товара Видеокамера HiWatch DS-T233 (2.8mm)
Компактная купольная видеокамера HiWatch — это надёжное решение для внутреннего видеонаблюдения с чёткой Full HD картинкой и матрицей 2 МПикс. Благодаря цифровому WDR, изображение остаётся детализированным даже при сложном освещении, а функция день/ночь и встроенная ИК-подсветка обеспечивают уверенный контроль в любое время суток. Белый корпус гармонично впишется в любой интерьер, а лёгкий вес — всего 0,24 кг — позволяет без труда установить камеру в нужной точке. Работает при температурах от -20 до +45 °С, не требует поддержки карт памяти и рассчитана на бесперебойную работу внутри помещений.
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Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
купольная
Поддержка карт памяти
нет
Развернуть
Рабочая температура
от -20 до +45 °С
Страна производитель
Китай
Компактная купольная видеокамера HiWatch — это надёжное решение для внутреннего видеонаблюдения с чёткой Full HD картинкой и матрицей 2 МПикс. Благодаря цифровому WDR, изображение остаётся детализированным даже при сложном освещении, а функция день/ночь и встроенная ИК-подсветка обеспечивают уверенный контроль в любое время суток. Белый корпус гармонично впишется в любой интерьер, а лёгкий вес — всего 0,24 кг — позволяет без труда установить камеру в нужной точке. Работает при температурах от -20 до +45 °С, не требует поддержки карт памяти и рассчитана на бесперебойную работу внутри помещений.
Купить Видеокамера HiWatch DS-T233 (2.8mm) - по цене 1220 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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