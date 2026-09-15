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Видеокамера IP Tenda CP3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP Tenda CP3

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Видеокамера IP Tenda CP3 - фото 2
Видеокамера IP Tenda CP3 - фото 3
Видеокамера IP Tenda CP3 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Видеокамера IP Tenda CP3 - фото 1
  • Видеокамера IP Tenda CP3 - фото 2
  • Видеокамера IP Tenda CP3 - фото 3
  • Видеокамера IP Tenda CP3 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 518107
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Видеокамера IP Tenda CP3
1 680 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
2х1х1
Вес, г.
450

Описание товара Видеокамера IP Tenda CP3

Профессиональное устройство, используемое в системах видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Tenda CP3




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
Профессиональное устройство, используемое в системах видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP Tenda CP3 - по цене 1680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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