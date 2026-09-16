Камера видеонаблюдения HiWatch Ecoline 2.8mm (IPC-B020C)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch Ecoline 2.8mm (IPC-B020C)
Видеокамера HiWatch - это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высококачественную съемку в любых климатических условиях. Эта цилиндрическая камера выполнена в элегантном белом корпусе и обладает степенью защиты IP66, что гарантирует ее защиту от пыли и влаги. Независимо от температуры окружающей среды, будь то холод в -40 градусов или жара в +60, камера HiWatch выполнит свою задачу без нареканий. Оснащенная цифровым WDR, камера обеспечивает четкое изображение в условиях с контрастным освещением. Наличие функции день/ночь позволяет эффективно использовать её как в дневное, так и в ночное время, а встроенная ИК подсветка обеспечивает видимость на расстоянии до 25 метров в полной темноте. Камера поддерживает полноформатное разрешение 1920x1080 пикселей, что гарантирует детализированное и четкое изображение. Камера HiWatch также поддерживает подключение через порт RJ-45 и может быть запитана по технологии PoE, что облегчает процесс установки и подключения. Легкий вес в 0,175 кг делает её монтаж быстрым и простым. HiWatch - это сочетание передовых технологий и надежности, идеально подходящее для вашего видеонаблюдения.
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