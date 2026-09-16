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Видеокамера Tiandy TC-H322A Spec:I2W/WIFI/Eu/4mm компактная поворотная домашняя, 2Мп, 1920х1080@20к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера Tiandy TC-H322A Spec:I2W/WIFI/Eu/4mm компактная поворотная домашняя, 2Мп, 1920х1080@20к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик,

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Видеокамера Tiandy TC-H322A Spec:I2W/WIFI/Eu/4mm компактная поворотная домашняя, 2Мп, 1920х1080@20к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик,
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 20 м
Рабочая температура
от -10 до +45 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 731888
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Видеокамера Tiandy TC-H322A Spec:I2W/WIFI/Eu/4mm компактная поворотная домашняя, 2Мп, 1920х1080@20к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик,
1 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 20 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
поворотная
Степень защиты
IP40
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -10 до +45 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Видеокамера Tiandy TC-H322A Spec:I2W/WIFI/Eu/4mm компактная поворотная домашняя, 2Мп, 1920х1080@20к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик,

Tiandy TC-H322A Spec:I2W/WIFI/Eu/4mm IP Видеокамера компактная поворотная домашняя, 2Мп, 1920?1080@20к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265 (HP), S+264, H.264 (HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U 8кГц, 16кГц , только DC5В USB type-C, адаптивная ИК подсветка до 15м + белая подсветка до 8м, защита IP40, без web-интерфейса, слот для microSD.

Отзывы о товаре Видеокамера Tiandy TC-H322A Spec:I2W/WIFI/Eu/4mm компактная поворотная домашняя, 2Мп, 1920х1080@20к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик,




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 20 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
поворотная
Степень защиты
IP40
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -10 до +45 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Tiandy TC-H322A Spec:I2W/WIFI/Eu/4mm IP Видеокамера компактная поворотная домашняя, 2Мп, 1920?1080@20к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265 (HP), S+264, H.264 (HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U 8кГц, 16кГц , только DC5В USB type-C, адаптивная ИК подсветка до 15м + белая подсветка до 8м, защита IP40, без web-интерфейса, слот для microSD.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Видеокамера Tiandy TC-H322A Spec:I2W/WIFI/Eu/4mm компактная поворотная домашняя, 2Мп, 1920х1080@20к/c, DWDR, цвет: 0.02лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, - по цене 1630 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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