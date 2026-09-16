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Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC200

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Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC200 - фото 1
Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC200 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
Белый, черный
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 12 м
Рабочая температура
от 0 до +40 °С
Микрофон
да
  • Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC200 - фото 1
  • Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC200 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732542
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC200
2 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
Белый, черный
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 12 м
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP20
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от 0 до +40 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
600

Описание товара Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC200

Камера ночного видения MC200 отслеживает движение в режиме 24/7, обеспечивая видимость объектов даже в полной темноте. Получайте мгновенные оповещения об обнаруженных людях или криках ребенка.

Отзывы о товаре Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC200




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
Белый, черный
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 12 м
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP20
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Рабочая температура
от 0 до +40 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Описание
Камера ночного видения MC200 отслеживает движение в режиме 24/7, обеспечивая видимость объектов даже в полной темноте. Получайте мгновенные оповещения об обнаруженных людях или криках ребенка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC200 - по цене 2050 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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