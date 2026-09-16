Top.Mail.Ru
Видеокамера Tiandy TC-H322N 9DA-4 компактная поворотная домашняя, 2Мп, 1920х1080@30к/c, DWDR, цвет: 0.05лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокамера Tiandy TC-H322N 9DA-4 компактная поворотная домашняя, 2Мп, 1920х1080@30к/c, DWDR, цвет: 0.05лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокамера Tiandy TC-H322N 9DA-4 компактная поворотная домашняя, 2Мп, 1920х1080@30к/c, DWDR, цвет: 0.05лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U - фото 1
Видеокамера Tiandy TC-H322N 9DA-4 компактная поворотная домашняя, 2Мп, 1920х1080@30к/c, DWDR, цвет: 0.05лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 15 м
Рабочая температура
от -10 до +45 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Видеокамера Tiandy TC-H322N 9DA-4 компактная поворотная домашняя, 2Мп, 1920х1080@30к/c, DWDR, цвет: 0.05лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U - фото 1
  • Видеокамера Tiandy TC-H322N 9DA-4 компактная поворотная домашняя, 2Мп, 1920х1080@30к/c, DWDR, цвет: 0.05лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 731883
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокамера Tiandy TC-H322N 9DA-4 компактная поворотная домашняя, 2Мп, 1920х1080@30к/c, DWDR, цвет: 0.05лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U
1 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 15 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
купольная
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -10 до +45 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Видеокамера Tiandy TC-H322N 9DA-4 компактная поворотная домашняя, 2Мп, 1920х1080@30к/c, DWDR, цвет: 0.05лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U

IP-камера Tiandy TC-H322N (9DA-4) – это современное решение для видеонаблюдения, сочетающее в себе высокое качество изображения, удобство управления и надежную защиту в любое время суток. Благодаря компактной сферической конструкции она органично впишется в любой интерьер или уличное пространство, обеспечивая четкую картинку с разрешением Full HD 1920?1080. Камера передает плавное видео с частотой до 30 кадров в секунду, что позволяет фиксировать даже быстрые движения без размытия. Одним из ключевых преимуществ модели является поддержка Wi-Fi, что значительно упрощает процесс установки и настройки. Вам не потребуется прокладывать дополнительные провода – достаточно подключить камеру к сети и настроить беспроводное соединение. Питание осуществляется через кабель, что гарантирует стабильную работу без необходимости замены батарей. Встроенный микрофон обеспечивает запись звука в зоне наблюдения, делая систему видеонаблюдения более информативной. Камера оснащена высокочувствительной матрицей размером 1/3" с разрешением 2 Мп, что позволяет получать детализированное изображение даже при слабом освещении. Фиксированный объектив с фокусным расстоянием 4 мм и углом обзора 75.1° охватывает достаточно большую зону, что особенно удобно для мониторинга помещений среднего размера или приусадебных участков. Для работы в темноте предусмотрена ИК-подсветка с дальностью до 15 метров, обеспечивающая четкое черно-белое изображение даже в полной темноте. Кроме того, камера оборудована LED-подсветкой с дальностью до 10 метров, которая может использоваться для цветного ночного видения или в качестве дополнительного освещения. Формат сжатия видео поддерживает современные стандарты H.264, H.264+, H.265 и S+265, что минимизирует нагрузку на сеть и экономит место на карте памяти. Запись может осуществляться на microSD карту (слот предусмотрен), а также в облако или на сетевой видеорегистратор. Функция обнаружения движения позволяет камере реагировать на активность в кадре, отправляя уведомления на смартфон и запуская запись только при необходимости. Это не только повышает уровень безопасности, но и экономит место на носителе. Управлять камерой можно удаленно через мобильное приложение, которое дает доступ к live-трансляции, архиву записей и настройкам устройства из любой точки мира. Tiandy TC-H322N (9DA-4) – это надежный и функциональный инструмент для организации видеонаблюдения дома, в офисе или на коммерческом объекте. Простота установки, высокое качество изображения и интеллектуальные функции делают эту камеру отличным выбором для тех, кто ценит безопасность и комфорт.

Отзывы о товаре Видеокамера Tiandy TC-H322N 9DA-4 компактная поворотная домашняя, 2Мп, 1920х1080@30к/c, DWDR, цвет: 0.05лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 15 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
купольная
Поддержка карт памяти
нет
Развернуть
Рабочая температура
от -10 до +45 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
IP-камера Tiandy TC-H322N (9DA-4) – это современное решение для видеонаблюдения, сочетающее в себе высокое качество изображения, удобство управления и надежную защиту в любое время суток. Благодаря компактной сферической конструкции она органично впишется в любой интерьер или уличное пространство, обеспечивая четкую картинку с разрешением Full HD 1920?1080. Камера передает плавное видео с частотой до 30 кадров в секунду, что позволяет фиксировать даже быстрые движения без размытия. Одним из ключевых преимуществ модели является поддержка Wi-Fi, что значительно упрощает процесс установки и настройки. Вам не потребуется прокладывать дополнительные провода – достаточно подключить камеру к сети и настроить беспроводное соединение. Питание осуществляется через кабель, что гарантирует стабильную работу без необходимости замены батарей. Встроенный микрофон обеспечивает запись звука в зоне наблюдения, делая систему видеонаблюдения более информативной. Камера оснащена высокочувствительной матрицей размером 1/3" с разрешением 2 Мп, что позволяет получать детализированное изображение даже при слабом освещении. Фиксированный объектив с фокусным расстоянием 4 мм и углом обзора 75.1° охватывает достаточно большую зону, что особенно удобно для мониторинга помещений среднего размера или приусадебных участков. Для работы в темноте предусмотрена ИК-подсветка с дальностью до 15 метров, обеспечивающая четкое черно-белое изображение даже в полной темноте. Кроме того, камера оборудована LED-подсветкой с дальностью до 10 метров, которая может использоваться для цветного ночного видения или в качестве дополнительного освещения. Формат сжатия видео поддерживает современные стандарты H.264, H.264+, H.265 и S+265, что минимизирует нагрузку на сеть и экономит место на карте памяти. Запись может осуществляться на microSD карту (слот предусмотрен), а также в облако или на сетевой видеорегистратор. Функция обнаружения движения позволяет камере реагировать на активность в кадре, отправляя уведомления на смартфон и запуская запись только при необходимости. Это не только повышает уровень безопасности, но и экономит место на носителе. Управлять камерой можно удаленно через мобильное приложение, которое дает доступ к live-трансляции, архиву записей и настройкам устройства из любой точки мира. Tiandy TC-H322N (9DA-4) – это надежный и функциональный инструмент для организации видеонаблюдения дома, в офисе или на коммерческом объекте. Простота установки, высокое качество изображения и интеллектуальные функции делают эту камеру отличным выбором для тех, кто ценит безопасность и комфорт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Видеокамера Tiandy TC-H322N 9DA-4 компактная поворотная домашняя, 2Мп, 1920х1080@30к/c, DWDR, цвет: 0.05лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U - по цене 1490 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...