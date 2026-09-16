Видеокамера Tiandy TC-H322N 9DA-4 компактная поворотная домашняя, 2Мп, 1920х1080@30к/c, DWDR, цвет: 0.05лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U
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Характеристики
Описание товара Видеокамера Tiandy TC-H322N 9DA-4 компактная поворотная домашняя, 2Мп, 1920х1080@30к/c, DWDR, цвет: 0.05лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U
IP-камера Tiandy TC-H322N (9DA-4) – это современное решение для видеонаблюдения, сочетающее в себе высокое качество изображения, удобство управления и надежную защиту в любое время суток. Благодаря компактной сферической конструкции она органично впишется в любой интерьер или уличное пространство, обеспечивая четкую картинку с разрешением Full HD 1920?1080. Камера передает плавное видео с частотой до 30 кадров в секунду, что позволяет фиксировать даже быстрые движения без размытия. Одним из ключевых преимуществ модели является поддержка Wi-Fi, что значительно упрощает процесс установки и настройки. Вам не потребуется прокладывать дополнительные провода – достаточно подключить камеру к сети и настроить беспроводное соединение. Питание осуществляется через кабель, что гарантирует стабильную работу без необходимости замены батарей. Встроенный микрофон обеспечивает запись звука в зоне наблюдения, делая систему видеонаблюдения более информативной. Камера оснащена высокочувствительной матрицей размером 1/3" с разрешением 2 Мп, что позволяет получать детализированное изображение даже при слабом освещении. Фиксированный объектив с фокусным расстоянием 4 мм и углом обзора 75.1° охватывает достаточно большую зону, что особенно удобно для мониторинга помещений среднего размера или приусадебных участков. Для работы в темноте предусмотрена ИК-подсветка с дальностью до 15 метров, обеспечивающая четкое черно-белое изображение даже в полной темноте. Кроме того, камера оборудована LED-подсветкой с дальностью до 10 метров, которая может использоваться для цветного ночного видения или в качестве дополнительного освещения. Формат сжатия видео поддерживает современные стандарты H.264, H.264+, H.265 и S+265, что минимизирует нагрузку на сеть и экономит место на карте памяти. Запись может осуществляться на microSD карту (слот предусмотрен), а также в облако или на сетевой видеорегистратор. Функция обнаружения движения позволяет камере реагировать на активность в кадре, отправляя уведомления на смартфон и запуская запись только при необходимости. Это не только повышает уровень безопасности, но и экономит место на носителе. Управлять камерой можно удаленно через мобильное приложение, которое дает доступ к live-трансляции, архиву записей и настройкам устройства из любой точки мира. Tiandy TC-H322N (9DA-4) – это надежный и функциональный инструмент для организации видеонаблюдения дома, в офисе или на коммерческом объекте. Простота установки, высокое качество изображения и интеллектуальные функции делают эту камеру отличным выбором для тех, кто ценит безопасность и комфорт.
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Отзывы о товаре Видеокамера Tiandy TC-H322N 9DA-4 компактная поворотная домашняя, 2Мп, 1920х1080@30к/c, DWDR, цвет: 0.05лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U