Top.Mail.Ru
Offspring - Ignition (0045778686711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Offspring - Ignition (0045778686711) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Offspring - Ignition (0045778686711) виниловая пластинка - фото 1
Offspring - Ignition (0045778686711) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Offspring
Альбом (сингл)
Ignition
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Offspring - Ignition (0045778686711) виниловая пластинка - фото 1
  • Offspring - Ignition (0045778686711) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730511
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Offspring - Ignition (0045778686711) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[0045778686711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Offspring
Альбом (сингл)
Ignition
Жанр
панк
Трек-лист
Session, We Are one, Kick him When he's Down, Take It Like a Man, Get it Right, Dirty Magic, Hypodermic, Burn it Up, No Hero, L.A.P.D., Nothing From Something, Forever And A Day
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Offspring - Ignition (0045778686711) виниловая пластинка

Предшественница Smash Ignition, на сегодняшний день продана тиражом 625 тысяч экземпляров. Здесь она представлена ??в обновленной версии, где каждый металлический аккорд и запоминающийся припев звучат так, как и в студии.

Отзывы о товаре Offspring - Ignition (0045778686711) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[0045778686711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Offspring
Альбом (сингл)
Ignition
Жанр
панк
Трек-лист
Session, We Are one, Kick him When he's Down, Take It Like a Man, Get it Right, Dirty Magic, Hypodermic, Burn it Up, No Hero, L.A.P.D., Nothing From Something, Forever And A Day
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Предшественница Smash Ignition, на сегодняшний день продана тиражом 625 тысяч экземпляров. Здесь она представлена ??в обновленной версии, где каждый металлический аккорд и запоминающийся припев звучат так, как и в студии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Offspring - Ignition (0045778686711) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3680 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...