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Ray Charles - This Is... (8719039007578) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ray Charles - This Is... (8719039007578) виниловая пластинка

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Ray Charles - This Is... (8719039007578) виниловая пластинка - фото 1
Ray Charles - This Is... (8719039007578) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
This Is...
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ray Charles - This Is... (8719039007578) виниловая пластинка - фото 1
  • Ray Charles - This Is... (8719039007578) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730497
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Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007578]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
This Is...
Жанр
Кантри
Трек-лист
Mess Around, I Got a Woman, Lonely Avenue, Swanee River Rock, Night Time is the Right Time, What d I Say (Part 1 &2), I'm Movin' On, Georgia on My Mind, Hit the Road Jack, I Can't Stop Loving You, Let the Good Times Roll, Come Rain or Come Shine, You Don't Know Me, Take These Chains From My Heart
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ray Charles - This Is... (8719039007578) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Monsore, DJankoso, Kofi Kofi, Jambo Africa, Jungle Call (Instrumental Mix), Wo Anko Bia, Aflao, Feel Good, Monsore (Flute Version), Feel Good (The Doorman’s Mix)



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007578]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
This Is...
Жанр
Кантри
Трек-лист
Mess Around, I Got a Woman, Lonely Avenue, Swanee River Rock, Night Time is the Right Time, What d I Say (Part 1 &2), I'm Movin' On, Georgia on My Mind, Hit the Road Jack, I Can't Stop Loving You, Let the Good Times Roll, Come Rain or Come Shine, You Don't Know Me, Take These Chains From My Heart
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Monsore, DJankoso, Kofi Kofi, Jambo Africa, Jungle Call (Instrumental Mix), Wo Anko Bia, Aflao, Feel Good, Monsore (Flute Version), Feel Good (The Doorman’s Mix)


Теги товара: Limited Edition
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