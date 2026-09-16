Mac DeMarco - Another One - deluxe (coloured) (0817949038564) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Mac DeMarco - Another One - deluxe (coloured) (0817949038564) виниловая пластинка
Как и во времена Steely Dan, Harry Nilsson или Prince, выпускавших классический альбом каждый год (или реже), десять лет назад Mac DeMarco выпустил мини-альбом Another One всего через год после невероятно успешного альбома Salad Days. Восьмитрековый релиз, расширяющий и без того впечатляющий каталог Мака, Another One был задуман и записан им полностью в его доме в Фар-Рокавей, Квинс, и демонстрирует зрелость Мака как автора песен: немного более утонченный, немного более изысканный, чем его предыдущие альбомы, но тем не менее полный души и глубины, присущих любому классическому релизу Мака. Общее ощущение от мини-альбома — это потерянная любовь, или, возможно, любовь, которую так и не нашли, тема, которая никогда не надоедает миру, и которую Мак может пройти, не превращая её в мрачное и унылое переживание. Пластинка оставляет такое же чувство удовлетворения, как старый фильм с Богартом: он по-прежнему герой, но он не совсем получает девушку. Великим певцам и авторам песен не нужно заново изобретать себя; Им просто нужно продолжать двигаться вперед и выпускать песни в мир, и с этим Мак ДеМарко подарил нам Another One. Это ограниченное издание, выпущенное к 10-летнему юбилею, включает в себя как Another One, так и заново ремастерированные демо-версии Another One на 2 виниловых пластинках в разворачивающемся конверте, отпечатанных на прозрачном и синем виниле Far Rockaway. Включает 12-страничный буклет с новыми комментариями, написанными Маком, и ранее не публиковавшимися фотографиями той эпохи от Лоры-Линн Петрик.
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