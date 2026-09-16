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Mel Torme - Torme (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627336) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mel Torme - Torme (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627336) виниловая пластинка

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Mel Torme - Torme (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627336) виниловая пластинка - фото 1
Mel Torme - Torme (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627336) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mel Torme
Альбом (сингл)
Torme
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mel Torme - Torme (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627336) виниловая пластинка - фото 1
  • Mel Torme - Torme (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627336) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707322
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mel Torme - Torme (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627336) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465627336]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mel Torme
Альбом (сингл)
Torme
Жанр
Swing
Трек-лист
That Old Feeling, Gloomy Sunday, Body and Soul, Nobodys Heart, I Should Care House Is Haunted by the Echo of Your Last Goodbye, Blues in the Night, I Dont Want to Cry Anymore, Where Can I Go Without You, How Did She Look, Round Midnight, Im Gonna Laugh You Out of My Life
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mel Torme - Torme (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627336) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: That Old Feeling, Gloomy Sunday, Body and Soul, Nobodys Heart, I Should Care House Is Haunted by the Echo of Your Last Goodbye, Blues in the Night, I Dont Want to Cry Anymore, Where Can I Go Without You, How Did She Look, Round Midnight, Im Gonna Laugh You Out of My Life

Отзывы о товаре Mel Torme - Torme (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627336) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602465627336]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mel Torme
Альбом (сингл)
Torme
Жанр
Swing
Трек-лист
That Old Feeling, Gloomy Sunday, Body and Soul, Nobodys Heart, I Should Care House Is Haunted by the Echo of Your Last Goodbye, Blues in the Night, I Dont Want to Cry Anymore, Where Can I Go Without You, How Did She Look, Round Midnight, Im Gonna Laugh You Out of My Life
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: That Old Feeling, Gloomy Sunday, Body and Soul, Nobodys Heart, I Should Care House Is Haunted by the Echo of Your Last Goodbye, Blues in the Night, I Dont Want to Cry Anymore, Where Can I Go Without You, How Did She Look, Round Midnight, Im Gonna Laugh You Out of My Life
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mel Torme - Torme (Analogue, Acoustic Sounds) (0602465627336) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6630 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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