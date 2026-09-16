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Spoon - Ga Ga Ga Ga Ga (0191401155311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Spoon - Ga Ga Ga Ga Ga (0191401155311) виниловая пластинка

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Spoon - Ga Ga Ga Ga Ga (0191401155311) виниловая пластинка - фото 1
Spoon - Ga Ga Ga Ga Ga (0191401155311) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Spoon
Альбом (сингл)
Ga Ga Ga Ga Ga
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Spoon - Ga Ga Ga Ga Ga (0191401155311) виниловая пластинка - фото 1
  • Spoon - Ga Ga Ga Ga Ga (0191401155311) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730429
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Spoon - Ga Ga Ga Ga Ga (0191401155311) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401155311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Spoon
Альбом (сингл)
Ga Ga Ga Ga Ga
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Don't Make Me a Target, The Ghost of You Lingers, You Got Yr. Cherry Bomb, Don't You Evah, Rhythm & Soul, Eddie's Ragga, The Underdog, My Little Japanese Cigarette Case, Finer Feelings, Black Like Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Spoon - Ga Ga Ga Ga Ga (0191401155311) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Don't Make Me a Target, The Ghost of You Lingers, You Got Yr. Cherry Bomb, Don't You Evah, Rhythm & Soul, Eddie's Ragga, The Underdog, My Little Japanese Cigarette Case, Finer Feelings, Black Like Me

Отзывы о товаре Spoon - Ga Ga Ga Ga Ga (0191401155311) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0191401155311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Spoon
Альбом (сингл)
Ga Ga Ga Ga Ga
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Don't Make Me a Target, The Ghost of You Lingers, You Got Yr. Cherry Bomb, Don't You Evah, Rhythm & Soul, Eddie's Ragga, The Underdog, My Little Japanese Cigarette Case, Finer Feelings, Black Like Me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Don't Make Me a Target, The Ghost of You Lingers, You Got Yr. Cherry Bomb, Don't You Evah, Rhythm & Soul, Eddie's Ragga, The Underdog, My Little Japanese Cigarette Case, Finer Feelings, Black Like Me
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Spoon - Ga Ga Ga Ga Ga (0191401155311) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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