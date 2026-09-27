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Armageddon - Armageddon (coloured) (0889397884659) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Armageddon - Armageddon (coloured) (0889397884659) виниловая пластинка

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Armageddon - Armageddon (coloured) (0889397884659) виниловая пластинка - фото 1
Armageddon - Armageddon (coloured) (0889397884659) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Armageddon
Альбом (сингл)
Armageddon
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Armageddon - Armageddon (coloured) (0889397884659) виниловая пластинка - фото 1
  • Armageddon - Armageddon (coloured) (0889397884659) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730404
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Armageddon - Armageddon (coloured) (0889397884659) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[0889397884659]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Armageddon
Альбом (сингл)
Armageddon
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Buzzard, Silver Lightrope, Paths And Planes And Future Gains, Last Stand Before, Basking in the white of the midnight Sun, Warning Comin' On, Basking In The White Of The Midnight Sun, Brother Ego, 9 Basking In The White Of The Midnight Sun (Reprise)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Armageddon - Armageddon (coloured) (0889397884659) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Buzzard, Silver Lightrope, Paths And Planes And Future Gains, Last Stand Before, Basking in the white of the midnight Sun, Warning Comin' On, Basking In The White Of The Midnight Sun, Brother Ego, 9 Basking In The White Of The Midnight Sun (Reprise)

Отзывы о товаре Armageddon - Armageddon (coloured) (0889397884659) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[0889397884659]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Armageddon
Альбом (сингл)
Armageddon
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Buzzard, Silver Lightrope, Paths And Planes And Future Gains, Last Stand Before, Basking in the white of the midnight Sun, Warning Comin' On, Basking In The White Of The Midnight Sun, Brother Ego, 9 Basking In The White Of The Midnight Sun (Reprise)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Buzzard, Silver Lightrope, Paths And Planes And Future Gains, Last Stand Before, Basking in the white of the midnight Sun, Warning Comin' On, Basking In The White Of The Midnight Sun, Brother Ego, 9 Basking In The White Of The Midnight Sun (Reprise)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Armageddon - Armageddon (coloured) (0889397884659) виниловая пластинка - по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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