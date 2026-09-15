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Iggy Pop - Free (0602577943539) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Iggy Pop - Free (0602577943539) виниловая пластинка

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Iggy Pop - Free (0602577943539) виниловая пластинка - фото 1
Iggy Pop - Free (0602577943539) виниловая пластинка - фото 2
Iggy Pop - Free (0602577943539) виниловая пластинка - фото 3
Iggy Pop - Free (0602577943539) виниловая пластинка - фото 4
Iggy Pop - Free (0602577943539) виниловая пластинка - фото 5
Iggy Pop - Free (0602577943539) виниловая пластинка - фото 6
Iggy Pop - Free (0602577943539) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Iggy Pop
Альбом (сингл)
Free
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Iggy Pop - Free (0602577943539) виниловая пластинка - фото 1
  • Iggy Pop - Free (0602577943539) виниловая пластинка - фото 2
  • Iggy Pop - Free (0602577943539) виниловая пластинка - фото 3
  • Iggy Pop - Free (0602577943539) виниловая пластинка - фото 4
  • Iggy Pop - Free (0602577943539) виниловая пластинка - фото 5
  • Iggy Pop - Free (0602577943539) виниловая пластинка - фото 6
  • Iggy Pop - Free (0602577943539) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617346
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Iggy Pop - Free (0602577943539) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577943539]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Iggy Pop
Альбом (сингл)
Free
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iggy Pop - Free (0602577943539) виниловая пластинка

Free - студийный альбом 2019 года американского рок-исполнителя Игги Попа. В записи альбома также приняли участие Noveller и джазовый музыкант Лерон Томас. Релиз представлен на черном виниле. Джеймс Ньюэл Остерберг-младший (более известный как Игги Поп) - американский рок-вокалист, один из зачинателей и гуру альтернативного рока. За вклад в развитие рок-альтернативы его величают крёстным отцом (иногда дедушкой) панк-рока и гранжа. В 2009 году британский журнал Classic Rock удостоил его звания Живая легенда. В конце 1960-х - начале 1970-х годов Игги Поп был вокалистом в рок-группе The Stooges, которая сильно повлияла на развитие зарождающихся хард-рока и панк-рока. The Stooges стали скандально известными своими концертными выступлениями, часто в ходе которых Игги (традиционно выступавший с обнажённым торсом) калечил себя, оскорблял зрителей, раздевался и прыгал со сцены в толпу (первым использовал stage dive). The Stooges были семь раз неудачно номинированы на включение в Зал славы рок-н-ролла, наконец 15 марта 2010 года они были введены туда, на торжественной церемонии, состоявшейся в Нью-Йорке. Популярность Игги не раз менялась на протяжении всей его последующей сольной карьеры. Его наиболее известные сольные песни - Lust for Life, I’m Bored, Real Wild Child (Wild One), The Passenger и хит-сингл Candy (дуэт с вокалисткой The B-52s, Кейт Пирсон) попавший в Top 40.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577943539]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Iggy Pop
Альбом (сингл)
Free
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Free - студийный альбом 2019 года американского рок-исполнителя Игги Попа. В записи альбома также приняли участие Noveller и джазовый музыкант Лерон Томас. Релиз представлен на черном виниле. Джеймс Ньюэл Остерберг-младший (более известный как Игги Поп) - американский рок-вокалист, один из зачинателей и гуру альтернативного рока. За вклад в развитие рок-альтернативы его величают крёстным отцом (иногда дедушкой) панк-рока и гранжа. В 2009 году британский журнал Classic Rock удостоил его звания Живая легенда. В конце 1960-х - начале 1970-х годов Игги Поп был вокалистом в рок-группе The Stooges, которая сильно повлияла на развитие зарождающихся хард-рока и панк-рока. The Stooges стали скандально известными своими концертными выступлениями, часто в ходе которых Игги (традиционно выступавший с обнажённым торсом) калечил себя, оскорблял зрителей, раздевался и прыгал со сцены в толпу (первым использовал stage dive). The Stooges были семь раз неудачно номинированы на включение в Зал славы рок-н-ролла, наконец 15 марта 2010 года они были введены туда, на торжественной церемонии, состоявшейся в Нью-Йорке. Популярность Игги не раз менялась на протяжении всей его последующей сольной карьеры. Его наиболее известные сольные песни - Lust for Life, I’m Bored, Real Wild Child (Wild One), The Passenger и хит-сингл Candy (дуэт с вокалисткой The B-52s, Кейт Пирсон) попавший в Top 40.
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Отзывы


Iggy Pop - Free (0602577943539) виниловая пластинка - стоимость товара 3090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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