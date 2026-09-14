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Dave Brubeck - Time Out (8436569192214) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dave Brubeck - Time Out (8436569192214) виниловая пластинка

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Dave Brubeck - Time Out (8436569192214) виниловая пластинка - фото 1
Dave Brubeck - Time Out (8436569192214) виниловая пластинка - фото 2
Dave Brubeck - Time Out (8436569192214) виниловая пластинка - фото 3
Dave Brubeck - Time Out (8436569192214) виниловая пластинка - фото 4
Dave Brubeck - Time Out (8436569192214) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Dave Brubeck
Альбом (сингл)
Time Out
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dave Brubeck - Time Out (8436569192214) виниловая пластинка - фото 1
  • Dave Brubeck - Time Out (8436569192214) виниловая пластинка - фото 2
  • Dave Brubeck - Time Out (8436569192214) виниловая пластинка - фото 3
  • Dave Brubeck - Time Out (8436569192214) виниловая пластинка - фото 4
  • Dave Brubeck - Time Out (8436569192214) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730391
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dave Brubeck - Time Out (8436569192214) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8436569192214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Dave Brubeck
Альбом (сингл)
Time Out
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Rondo A La Turk, Strange Meadow Lark, Take Five, Three To Get Ready, Kathy's Waltz, Everybody's Jumpin', Pick Up Sticks
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
William Claxton Collection
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dave Brubeck - Time Out (8436569192214) виниловая пластинка

Тот факт, что Time Out имел такой огромный успех, застал мир врасплох, в том числе и участников квартета Дэйва Брубека. К 1959 году группа с Полом Десмондом (басист и барабанщик менялись несколько раз, пока в 1956 году не пришел Джо Морелло и в 1958/59 году к группе не присоединился Юджин Райт) просуществовала уже почти десять лет и пользовалась большой популярностью среди джазовая публика. Они начали играть в колледжах и постепенно проникли в концертные залы и на джазовые фестивали. Слава Брубека даже привела к тому, что он появился на обложке журнала Time в 1954 году. Группа взяла на себя задачу экспериментировать с чуждыми джазу музыкальными формами, и, помимо того, что они играли стандартные мелодии, как все остальные, они представили множество новых композиций, которые дали формирование своей идентичности. Большинство песен, как и на альбоме Time Out, были написаны Брубеком. Однако одной из самых запоминающихся мелодий на этом альбоме, «Take Five», была композиция Пола Десмонда, и она стала самой знаменитой мелодией квартета.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8436569192214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Dave Brubeck
Альбом (сингл)
Time Out
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Rondo A La Turk, Strange Meadow Lark, Take Five, Three To Get Ready, Kathy's Waltz, Everybody's Jumpin', Pick Up Sticks
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
William Claxton Collection
Страна производитель
Испания
Описание
Тот факт, что Time Out имел такой огромный успех, застал мир врасплох, в том числе и участников квартета Дэйва Брубека. К 1959 году группа с Полом Десмондом (басист и барабанщик менялись несколько раз, пока в 1956 году не пришел Джо Морелло и в 1958/59 году к группе не присоединился Юджин Райт) просуществовала уже почти десять лет и пользовалась большой популярностью среди джазовая публика. Они начали играть в колледжах и постепенно проникли в концертные залы и на джазовые фестивали. Слава Брубека даже привела к тому, что он появился на обложке журнала Time в 1954 году. Группа взяла на себя задачу экспериментировать с чуждыми джазу музыкальными формами, и, помимо того, что они играли стандартные мелодии, как все остальные, они представили множество новых композиций, которые дали формирование своей идентичности. Большинство песен, как и на альбоме Time Out, были написаны Брубеком. Однако одной из самых запоминающихся мелодий на этом альбоме, «Take Five», была композиция Пола Десмонда, и она стала самой знаменитой мелодией квартета.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Dave Brubeck - Time Out (8436569192214) виниловая пластинка - по цене 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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