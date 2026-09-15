Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка
Вышедший в 2020 году альбом знаменитой американской поп-певицы Кеши. После грандиозного успеха ее номинированного на GRAMMY альбома «Rainbow», релиз «High Road» демонстрирует, что артистка находится в радостном музыкальном путешествии, в котором она познаёт саму себя. Для «High Road» Кеша привлекла эклектичный список соавторов и продюсеров, включая Джона Хилла, Дэна Рейнольдса, Стюарта Крайтона, Джеффа Бхаскера, Райана Льюиса, Дрю Пирсона, Брайана Уилсона, Стерджила Симпсона, Нейта Рюсса, Джастина Трантера, Stint, Wrabel, Пебе Себерт и других. Эмоциональный и стилистический диапазон, продемонстрированный на альбоме, является смесью небесных высот и эмоциональных глубин. Развязность Кешы по центру всего этого действа, в паре с блестящими отрывистыми однострочками, танцпольные грувы и напоминаниями о безразличии к хейтерам. Резкие, основанные на рэпе треки демонстрируют ее навыки лирического всплеска, в то время как в другом месте альбома появляется более фольклорная сторона. «High Road» пересекает эмоциональный спектр с олицетворением мечты о лучшей дружбе, рефлексивной балладой о взрослении без отца и большим количеством похоти и смеха. Это было невероятное время с тех пор, как Кеша вернулась в чарты в 2017 году со своим признанным критиками альбомом № 1 «Rainbow», который принес автору-исполнителю ее первые номинации на Грэмми и был назван «артистическим подвигом» журналом Entertainment Weekly и «лучшей музыкой в своей карьере» изданием Rolling Stone. За свою карьеру, Kesha продала более 14 миллионов альбомов по всему миру, имеет около 6,9 миллиардов стримов и 1,7 миллиарда просмотров, и у нее было девять ТОП-10 хитов в Billboard Hot 100, включая четыре сингла № 1 в Top 40 Radio - «TiK ToK», «Your Love Is My Dru», «Die Young» и «Timber».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитJoni Mitchell - The Early Years (1963-1967) (0603497844982) вини...
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитPoly Styrene - Translucence (0190295082819) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитAdam Lambert - High Drama (5054197308628) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитNeil Young - Somewhere Under The Rainbow, 1973 (0093624885047) в...
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитСплин - Вира и Майна (0190296366581) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитMike Mareen - Greatest Hits & Remixes (0194111001046) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитMungo Jerry - In The Summertime... Best Of (0090204695836) винил...
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в Сплит0090204639861, OST, Star Trek: Best Of (Various Artists) винилов...
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в Сплит0090204688302, OST, Star Trek: Deep Space Nine (Dennis McCarthy)...
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитAstor Piazzolla - Tango Argentino (0090204707836) виниловая плас...
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитRadiorama - The Legend (0194111012240) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в Сплит0194111018082, Rondo Veneziano, Greatest Hits виниловая пластинк...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Ke$ha - High Road (coloured) (0194397048711) виниловая пластинка