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Art Blakey - The Jazz Messengers (8436569193266) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Art Blakey - The Jazz Messengers (8436569193266) виниловая пластинка

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Art Blakey - The Jazz Messengers (8436569193266) виниловая пластинка - фото 1
Art Blakey - The Jazz Messengers (8436569193266) виниловая пластинка - фото 2
Art Blakey - The Jazz Messengers (8436569193266) виниловая пластинка - фото 3
Art Blakey - The Jazz Messengers (8436569193266) виниловая пластинка - фото 4
Art Blakey - The Jazz Messengers (8436569193266) виниловая пластинка - фото 5
Art Blakey - The Jazz Messengers (8436569193266) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
The Jazz Messengers
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Art Blakey - The Jazz Messengers (8436569193266) виниловая пластинка - фото 1
  • Art Blakey - The Jazz Messengers (8436569193266) виниловая пластинка - фото 2
  • Art Blakey - The Jazz Messengers (8436569193266) виниловая пластинка - фото 3
  • Art Blakey - The Jazz Messengers (8436569193266) виниловая пластинка - фото 4
  • Art Blakey - The Jazz Messengers (8436569193266) виниловая пластинка - фото 5
  • Art Blakey - The Jazz Messengers (8436569193266) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730359
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Art Blakey - The Jazz Messengers (8436569193266) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Elemental
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elemental
Barcode
[8436569193266]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
The Jazz Messengers
Жанр
Jazz
Трек-лист
Infra-Rae, Nica's Dream, It's You Or No One, Ecaroh, Carol's Interlude, The End Of A Love Affair, Hank's Symphony, Ecaroh
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Francis Wolff Collection
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Art Blakey - The Jazz Messengers (8436569193266) виниловая пластинка

17 декабря 1947 года Арт Блейки возглавил группу, известную как «Посланники Арта Блейки», во время своей первой записи в качестве лидера для Blue Note Records. Примерно в то же время – в 1947 или 1949 году – Блейки возглавил биг-бэнд под названием «Семнадцать посланников». Оркестр оказался финансово нестабильным и вскоре распался. Использование тэга «Посланники» в конечном итоге прижилось в группе, которую сначала возглавляли Блейки и пианист Хорас Сильвер. Первая стабильная группа знаменитых «Джазовых посланников» Арта Блейки возникла в 1954 году и состояла из Кенни Дорэма, Хэнка Мобли, Хораса Сильвера и Дуга Уоткинса. Именно эта группа записала пластинку Blue Note The Jazz Messengers в Cafe Bohemia в ноябре 1955 года. За этим альбомом последовал представленный здесь альбом Columbia, на котором Дональд Берд заменил Дорэма на трубе (остальная часть группы та же самая). ). Группа, как показано здесь, просуществовала вместе всего год. Альбом выделяется самыми ранними записями двух песен Сильвера, «Nica's Dream» и «Ecaroh», а также множеством типично жестких свинговых композиций группы. Оригинальная трио-версия "Ecaroh" Хораса Сильвера с Блейки на барабанах добавлена ??сюда в качестве бонуса.

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Характеристики
Бренд
Elemental
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elemental
Barcode
[8436569193266]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
The Jazz Messengers
Жанр
Jazz
Трек-лист
Infra-Rae, Nica's Dream, It's You Or No One, Ecaroh, Carol's Interlude, The End Of A Love Affair, Hank's Symphony, Ecaroh
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Francis Wolff Collection
Страна производитель
Испания
Описание
17 декабря 1947 года Арт Блейки возглавил группу, известную как «Посланники Арта Блейки», во время своей первой записи в качестве лидера для Blue Note Records. Примерно в то же время – в 1947 или 1949 году – Блейки возглавил биг-бэнд под названием «Семнадцать посланников». Оркестр оказался финансово нестабильным и вскоре распался. Использование тэга «Посланники» в конечном итоге прижилось в группе, которую сначала возглавляли Блейки и пианист Хорас Сильвер. Первая стабильная группа знаменитых «Джазовых посланников» Арта Блейки возникла в 1954 году и состояла из Кенни Дорэма, Хэнка Мобли, Хораса Сильвера и Дуга Уоткинса. Именно эта группа записала пластинку Blue Note The Jazz Messengers в Cafe Bohemia в ноябре 1955 года. За этим альбомом последовал представленный здесь альбом Columbia, на котором Дональд Берд заменил Дорэма на трубе (остальная часть группы та же самая). ). Группа, как показано здесь, просуществовала вместе всего год. Альбом выделяется самыми ранними записями двух песен Сильвера, «Nica's Dream» и «Ecaroh», а также множеством типично жестких свинговых композиций группы. Оригинальная трио-версия "Ecaroh" Хораса Сильвера с Блейки на барабанах добавлена ??сюда в качестве бонуса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Art Blakey - The Jazz Messengers (8436569193266) виниловая пластинка - по цене 2620 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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