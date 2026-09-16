The XX - Coexist (coloured) (0609008304204) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The XX - Coexist (coloured) (0609008304204) виниловая пластинка
С альбомом «Coexist» группа The xx бросила вызов давлению, которое воспринималось как «трудный второй альбом», и создала пластинку, которая закрепила бы за ними статус поистине мирового прорыва. Вслед за своим признанным дебютным альбомом, определившим эпоху, лондонское трио Роми Мэдли Крофт, Оливера Сима и Джейми Смита (также известного как Jamie xx) продолжило работать с захватывающими, немногочисленными. атмосферными композициями, но расширило свой музыкальный мир, особенно благодаря растущей электронной звуковой палитре продюсера Джейми. «Coexist» превзошел все ожидания, став самой продаваемой виниловой пластинкой 2012 года. Тем временем группа прошла путь от выступлений на камерных площадках до того, что стала международным коллективом, выступления которого обязательно нужно посетить, организуя собственные фестивали и сотрудничая с симфоническими оркестрами. Заключительный амбициозный цикл из 25 концертов в легендарном нью-йоркском Armory завершил кампанию в поддержку альбома, свидетелями которой стали коллеги-исполнители (такие как Бейонсе, Jay-Z и Мадонна), а также поклонники. В честь 10-летия альбома «Coexist» группа The xx выпустила специальное издание на кристально чистом виниле.
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Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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