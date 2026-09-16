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The XX - Coexist (coloured) (0609008304204) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The XX - Coexist (coloured) (0609008304204) виниловая пластинка

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The XX - Coexist (coloured) (0609008304204) виниловая пластинка - фото 1
The XX - Coexist (coloured) (0609008304204) виниловая пластинка - фото 2
The XX - Coexist (coloured) (0609008304204) виниловая пластинка - фото 3
The XX - Coexist (coloured) (0609008304204) виниловая пластинка - фото 4
The XX - Coexist (coloured) (0609008304204) виниловая пластинка - фото 5
The XX - Coexist (coloured) (0609008304204) виниловая пластинка - фото 6
The XX - Coexist (coloured) (0609008304204) виниловая пластинка - фото 7
The XX - Coexist (coloured) (0609008304204) виниловая пластинка - фото 8
The XX - Coexist (coloured) (0609008304204) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The XX
Альбом (сингл)
Coexist
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The XX - Coexist (coloured) (0609008304204) виниловая пластинка - фото 1
  • The XX - Coexist (coloured) (0609008304204) виниловая пластинка - фото 2
  • The XX - Coexist (coloured) (0609008304204) виниловая пластинка - фото 3
  • The XX - Coexist (coloured) (0609008304204) виниловая пластинка - фото 4
  • The XX - Coexist (coloured) (0609008304204) виниловая пластинка - фото 5
  • The XX - Coexist (coloured) (0609008304204) виниловая пластинка - фото 6
  • The XX - Coexist (coloured) (0609008304204) виниловая пластинка - фото 7
  • The XX - Coexist (coloured) (0609008304204) виниловая пластинка - фото 8
  • The XX - Coexist (coloured) (0609008304204) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730343
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The XX - Coexist (coloured) (0609008304204) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
XL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL
Barcode
[0609008304204]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The XX
Альбом (сингл)
Coexist
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Angels, Chained, Fiction, Try, Reunion, Sunset, Missing, Tides, Unfold, Swept Away, Our Song
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The XX - Coexist (coloured) (0609008304204) виниловая пластинка

С альбомом «Coexist» группа The xx бросила вызов давлению, которое воспринималось как «трудный второй альбом», и создала пластинку, которая закрепила бы за ними статус поистине мирового прорыва. Вслед за своим признанным дебютным альбомом, определившим эпоху, лондонское трио Роми Мэдли Крофт, Оливера Сима и Джейми Смита (также известного как Jamie xx) продолжило работать с захватывающими, немногочисленными. атмосферными композициями, но расширило свой музыкальный мир, особенно благодаря растущей электронной звуковой палитре продюсера Джейми. «Coexist» превзошел все ожидания, став самой продаваемой виниловой пластинкой 2012 года. Тем временем группа прошла путь от выступлений на камерных площадках до того, что стала международным коллективом, выступления которого обязательно нужно посетить, организуя собственные фестивали и сотрудничая с симфоническими оркестрами. Заключительный амбициозный цикл из 25 концертов в легендарном нью-йоркском Armory завершил кампанию в поддержку альбома, свидетелями которой стали коллеги-исполнители (такие как Бейонсе, Jay-Z и Мадонна), а также поклонники. В честь 10-летия альбома «Coexist» группа The xx выпустила специальное издание на кристально чистом виниле.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
XL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL
Barcode
[0609008304204]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The XX
Альбом (сингл)
Coexist
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Angels, Chained, Fiction, Try, Reunion, Sunset, Missing, Tides, Unfold, Swept Away, Our Song
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
С альбомом «Coexist» группа The xx бросила вызов давлению, которое воспринималось как «трудный второй альбом», и создала пластинку, которая закрепила бы за ними статус поистине мирового прорыва. Вслед за своим признанным дебютным альбомом, определившим эпоху, лондонское трио Роми Мэдли Крофт, Оливера Сима и Джейми Смита (также известного как Jamie xx) продолжило работать с захватывающими, немногочисленными. атмосферными композициями, но расширило свой музыкальный мир, особенно благодаря растущей электронной звуковой палитре продюсера Джейми. «Coexist» превзошел все ожидания, став самой продаваемой виниловой пластинкой 2012 года. Тем временем группа прошла путь от выступлений на камерных площадках до того, что стала международным коллективом, выступления которого обязательно нужно посетить, организуя собственные фестивали и сотрудничая с симфоническими оркестрами. Заключительный амбициозный цикл из 25 концертов в легендарном нью-йоркском Armory завершил кампанию в поддержку альбома, свидетелями которой стали коллеги-исполнители (такие как Бейонсе, Jay-Z и Мадонна), а также поклонники. В честь 10-летия альбома «Coexist» группа The xx выпустила специальное издание на кристально чистом виниле.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The XX - Coexist (coloured) (0609008304204) виниловая пластинка - по цене 4500 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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