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Sky - Sky (5060672881401) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sky - Sky (5060672881401) виниловая пластинка

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Sky - Sky (5060672881401) виниловая пластинка - фото 2
Sky - Sky (5060672881401) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sky
Альбом (сингл)
Sky
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sky - Sky (5060672881401) виниловая пластинка - фото 1
  • Sky - Sky (5060672881401) виниловая пластинка - фото 2
  • Sky - Sky (5060672881401) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730323
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sky - Sky (5060672881401) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Trading Places
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672881401]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sky
Альбом (сингл)
Sky
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Westway, Carillon, Danza, Gymnopedie No. 1, Cannonball, Dies Irae, Where Opposites Meet (Part 1), Where Opposites Meet (Part 2), Where Opposites Meet (Part 3), Where Opposites Meet (Part 4), Where Opposites Meet (Part 5), March To The Scaffold
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sky - Sky (5060672881401) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Westway, Carillon, Danza, Gymnopedie No. 1, Cannonball, Dies Irae, Where Opposites Meet (Part 1), Where Opposites Meet (Part 2), Where Opposites Meet (Part 3), Where Opposites Meet (Part 4), Where Opposites Meet (Part 5), March To The Scaffold



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Sky - Sky (5060672881401) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Trading Places
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672881401]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sky
Альбом (сингл)
Sky
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Westway, Carillon, Danza, Gymnopedie No. 1, Cannonball, Dies Irae, Where Opposites Meet (Part 1), Where Opposites Meet (Part 2), Where Opposites Meet (Part 3), Where Opposites Meet (Part 4), Where Opposites Meet (Part 5), March To The Scaffold
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Westway, Carillon, Danza, Gymnopedie No. 1, Cannonball, Dies Irae, Where Opposites Meet (Part 1), Where Opposites Meet (Part 2), Where Opposites Meet (Part 3), Where Opposites Meet (Part 4), Where Opposites Meet (Part 5), March To The Scaffold


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sky - Sky (5060672881401) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2500 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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