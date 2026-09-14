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Idles - Crawler (Half Speed) (0720841301486) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Idles - Crawler (Half Speed) (0720841301486) виниловая пластинка

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Idles - Crawler (Half Speed) (0720841301486) виниловая пластинка - фото 1
Idles - Crawler (Half Speed) (0720841301486) виниловая пластинка - фото 2
Idles - Crawler (Half Speed) (0720841301486) виниловая пластинка - фото 3
Idles - Crawler (Half Speed) (0720841301486) виниловая пластинка - фото 4
Idles - Crawler (Half Speed) (0720841301486) виниловая пластинка - фото 5
Idles - Crawler (Half Speed) (0720841301486) виниловая пластинка - фото 6
Idles - Crawler (Half Speed) (0720841301486) виниловая пластинка - фото 7
Idles - Crawler (Half Speed) (0720841301486) виниловая пластинка - фото 8
Idles - Crawler (Half Speed) (0720841301486) виниловая пластинка - фото 9
Idles - Crawler (Half Speed) (0720841301486) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Idles
Альбом (сингл)
Crawler
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Idles - Crawler (Half Speed) (0720841301486) виниловая пластинка - фото 1
  • Idles - Crawler (Half Speed) (0720841301486) виниловая пластинка - фото 2
  • Idles - Crawler (Half Speed) (0720841301486) виниловая пластинка - фото 3
  • Idles - Crawler (Half Speed) (0720841301486) виниловая пластинка - фото 4
  • Idles - Crawler (Half Speed) (0720841301486) виниловая пластинка - фото 5
  • Idles - Crawler (Half Speed) (0720841301486) виниловая пластинка - фото 6
  • Idles - Crawler (Half Speed) (0720841301486) виниловая пластинка - фото 7
  • Idles - Crawler (Half Speed) (0720841301486) виниловая пластинка - фото 8
  • Idles - Crawler (Half Speed) (0720841301486) виниловая пластинка - фото 9
  • Idles - Crawler (Half Speed) (0720841301486) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730256
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Характеристики

Бренд
PARTISAN
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Partisan
Barcode
[0720841301486]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Idles
Альбом (сингл)
Crawler
Жанр
панк
Трек-лист
MTT 420 RR, The Wheel, When The Lights Come On, Car Crash, The New Sensation, Stockholm Syndrome, The Beachland Ballroom, Crawl!, Meds, Kelechi, Progress, Wizz, King Snake, The End
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Idles - Crawler (Half Speed) (0720841301486) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: MTT 420 RR, The Wheel, When The Lights Come On, Car Crash, The New Sensation, Stockholm Syndrome, The Beachland Ballroom, Crawl!, Meds, Kelechi, Progress, Wizz, King Snake, The End

Отзывы о товаре Idles - Crawler (Half Speed) (0720841301486) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
PARTISAN
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Partisan
Barcode
[0720841301486]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Idles
Альбом (сингл)
Crawler
Жанр
панк
Трек-лист
MTT 420 RR, The Wheel, When The Lights Come On, Car Crash, The New Sensation, Stockholm Syndrome, The Beachland Ballroom, Crawl!, Meds, Kelechi, Progress, Wizz, King Snake, The End
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: MTT 420 RR, The Wheel, When The Lights Come On, Car Crash, The New Sensation, Stockholm Syndrome, The Beachland Ballroom, Crawl!, Meds, Kelechi, Progress, Wizz, King Snake, The End
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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