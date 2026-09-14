Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р53
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Gefest ПВГ 2232-01 Р53
Варочная панель GEFEST представляет собой элегантное и функциональное решение для любой современной кухни. Этот газовый прибор изготовлен с использованием высококачественного закаленного стекла, что придает ему стильный и современный внешний вид. Панель оснащена четырьмя конфорками, обеспечивающими достаточную мощность для приготовления разнообразных блюд, с общей выходной мощностью 7700 Вт. Черный цвет варочной панели добавляет изысканности и вписывается в любой интерьер, создавая гармоничное сочетание с другими элементами кухни. Поворотное управление обеспечивает удобство использования и точность регулировки интенсивности нагрева, что особенно важно для достижения идеальных результатов в кулинарии. Произведенная в Беларуси, варочная панель GEFEST сочетает в себе проверенное качество и надежность. Она станет отличным выбором для тех, кто ценит комфорт, современный дизайн и надежную работу бытовой техники.
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