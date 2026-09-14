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Портативная колонка Marshall Acton III Brown купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка Marshall Acton III Brown

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Портативная колонка Marshall Acton III Brown - фото 1
Портативная колонка Marshall Acton III Brown - фото 2
Портативная колонка Marshall Acton III Brown - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
бежевый
Звук
2.1
Мощность, Вт
60
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная колонка Marshall Acton III Brown - фото 1
  • Портативная колонка Marshall Acton III Brown - фото 2
  • Портативная колонка Marshall Acton III Brown - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729933
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Характеристики

Бренд
MARSHALL
Отношение сигнал/шум, дБ
95
Цвет
бежевый
Особенности
Регулировка низких частот (басов)
Звук
2.1
Мощность, Вт
60
Мощность сабвуфера, Вт
30
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
30
Диаметр НЧ-динамика, мм
15
Количество полос AC
1
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.2
Разъем для подключения наушников
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3349
Габаритные размеры
260x160x150 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х30х29
Вес, кг.
8.1

Описание товара Портативная колонка Marshall Acton III Brown

Аудиосистема Marshall Acton BT III коричневого цвета в ретро-стиле состоит из двух колонок и сабвуфера. Она проигрывает звук в стереоформате с глубокими басами. Аналоговые регуляторы обеспечивают точную настройку параметров звучания. В модели есть возможность изменения тонов высоких и низких частот. Аудиосистема Marshall Acton BT III может подключаться к смартфону. Это позволит управлять эквалайзером, плеером и другими функциями через приложение Marshall Bluetooth. Также благодаря Bluetooth-соединению вы сможете воспроизводить на колонке музыку с телефона. Модель можно подключить к компьютеру, ноутбуку или любому другому устройству через разъем jack 3.5 мм или AUX вход. К системе можно подсоединить сразу несколько источников аудиосигнала.

Отзывы о товаре Портативная колонка Marshall Acton III Brown




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MARSHALL
Отношение сигнал/шум, дБ
95
Цвет
бежевый
Особенности
Регулировка низких частот (басов)
Звук
2.1
Мощность, Вт
60
Мощность сабвуфера, Вт
30
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
30
Диаметр НЧ-динамика, мм
15
Количество полос AC
1
Развернуть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.2
Разъем для подключения наушников
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3349
Габаритные размеры
260x160x150 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аудиосистема Marshall Acton BT III коричневого цвета в ретро-стиле состоит из двух колонок и сабвуфера. Она проигрывает звук в стереоформате с глубокими басами. Аналоговые регуляторы обеспечивают точную настройку параметров звучания. В модели есть возможность изменения тонов высоких и низких частот. Аудиосистема Marshall Acton BT III может подключаться к смартфону. Это позволит управлять эквалайзером, плеером и другими функциями через приложение Marshall Bluetooth. Также благодаря Bluetooth-соединению вы сможете воспроизводить на колонке музыку с телефона. Модель можно подключить к компьютеру, ноутбуку или любому другому устройству через разъем jack 3.5 мм или AUX вход. К системе можно подсоединить сразу несколько источников аудиосигнала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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