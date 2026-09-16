Система хранения данных Synology DS124
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Характеристики
Описание товара Система хранения данных Synology DS124
Сетевое хранилище (NAS) Synology DiskStation DS124 ? надежное облачное устройство для удобного хранения, синхронизации, обмена информацией. Он выполнен в черном вертикальном корпусе и устанавливается на устойчивые ножки. Устройство совместимо с накопителями SATA II / III, SATA или SSD формата 3.5" или 2.5". Для установки диска объемом до 16 ТБ конструкция хранилища предусматривает 1 отсек. Особенность Synology DiskStation DS124 в круглосуточном доступе к информации в любом месте. Это позволяет организовать совместную работу с общими файлами. При помощи резервного копирования можно защитить файлы, не прибегая к сложным инструментам. В основе хранилища лежит процессор Realtek RTD1619B с 4-ядерной конфигурацией. Благодаря частоте 1700 МГц и оперативной памяти объемом 1 ГБ он рассчитан на интенсивные нагрузки. Устройство имеет 2 порта USB 3.2 Gen 1, подходит для IP-видеонаблюдения.
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