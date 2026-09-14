коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10EP (XMG1915-10EP-EU0101F)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10EP (XMG1915-10EP-EU0101F)
Коммутатор Zyxel — это надежное и функциональное сетевое решение, предназначенное для профессиональных и бизнес-приложений. Он обладает продуманной конструкцией и позволяет гарантировать высокую производительность сети благодаря следующим характеристикам: - **Количество портов SFP**: 2 шт. Коммутатор поддерживает скорости 10 Гбит/с, 25 Гбит/с и 100 Гбит/с, что позволяет гибко настраивать сетевую инфраструктуру в зависимости от требований. - **Количество портов RJ45**: 8. Эти порты обеспечивают базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, что делает коммутатор подходящим для подключения различных сетевых устройств. - **Размер таблицы MAC адресов**: 16000. Это позволяет управлять множеством подключений и улучшает маршрутизацию пакетов в сети. - **Тип коммутатора**: управляемый. Обеспечивает широкие возможности администрирования и настройки, позволяя адаптировать сеть под конкретные задачи. - **Уровень управления**: L3. Это позволяет использовать передовые функции маршрутизации, что может существенно повысить производительность сети и гибкость управления. - **Форм-фактор**: настольный. Компактный и удобный для размещения в офисных и небольших корпоративных сетях. - **Бренд**: Zyxel. Известный производитель сетевого оборудования, зарекомендовавший себя на рынке надежностью и инновационными решениями. - **Вес**: 1,855 кг. Оптимальное сочетание веса и функциональности позволяет легко интегрировать коммутатор в существующую сетевую архитектуру. - **Поддержка PoE**: отсутствует. Это делает устройство более экономичным и простым в использовании там, где поддержка PoE (Power over Ethernet) не требуется. Коммутатор Zyxel идеально подойдет для сетей, требующих высокой скорости передачи данных, надежности и гибкости управления, что делает его отличным выбором для небольших и средних предприятий.
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