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коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10EP (XMG1915-10EP-EU0101F) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10EP (XMG1915-10EP-EU0101F)

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коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10EP (XMG1915-10EP-EU0101F) - фото 1
коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10EP (XMG1915-10EP-EU0101F) - фото 2
коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10EP (XMG1915-10EP-EU0101F) - фото 3
коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10EP (XMG1915-10EP-EU0101F) - фото 4
коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10EP (XMG1915-10EP-EU0101F) - фото 5
коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10EP (XMG1915-10EP-EU0101F) - фото 6
коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10EP (XMG1915-10EP-EU0101F) - фото 7
коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10EP (XMG1915-10EP-EU0101F) - фото 8
коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10EP (XMG1915-10EP-EU0101F) - фото 9
коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10EP (XMG1915-10EP-EU0101F) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
  • коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10EP (XMG1915-10EP-EU0101F) - фото 1
  • коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10EP (XMG1915-10EP-EU0101F) - фото 2
  • коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10EP (XMG1915-10EP-EU0101F) - фото 3
  • коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10EP (XMG1915-10EP-EU0101F) - фото 4
  • коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10EP (XMG1915-10EP-EU0101F) - фото 5
  • коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10EP (XMG1915-10EP-EU0101F) - фото 6
  • коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10EP (XMG1915-10EP-EU0101F) - фото 7
  • коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10EP (XMG1915-10EP-EU0101F) - фото 8
  • коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10EP (XMG1915-10EP-EU0101F) - фото 9
  • коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10EP (XMG1915-10EP-EU0101F) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729827
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор, Сетевой адаптер, Комплект монтажа на стену
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с, 25 Гбит/с, 100 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х6
Вес, кг.
1.3

Описание товара коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10EP (XMG1915-10EP-EU0101F)

Коммутатор Zyxel — это надежное и функциональное сетевое решение, предназначенное для профессиональных и бизнес-приложений. Он обладает продуманной конструкцией и позволяет гарантировать высокую производительность сети благодаря следующим характеристикам: - **Количество портов SFP**: 2 шт. Коммутатор поддерживает скорости 10 Гбит/с, 25 Гбит/с и 100 Гбит/с, что позволяет гибко настраивать сетевую инфраструктуру в зависимости от требований. - **Количество портов RJ45**: 8. Эти порты обеспечивают базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, что делает коммутатор подходящим для подключения различных сетевых устройств. - **Размер таблицы MAC адресов**: 16000. Это позволяет управлять множеством подключений и улучшает маршрутизацию пакетов в сети. - **Тип коммутатора**: управляемый. Обеспечивает широкие возможности администрирования и настройки, позволяя адаптировать сеть под конкретные задачи. - **Уровень управления**: L3. Это позволяет использовать передовые функции маршрутизации, что может существенно повысить производительность сети и гибкость управления. - **Форм-фактор**: настольный. Компактный и удобный для размещения в офисных и небольших корпоративных сетях. - **Бренд**: Zyxel. Известный производитель сетевого оборудования, зарекомендовавший себя на рынке надежностью и инновационными решениями. - **Вес**: 1,855 кг. Оптимальное сочетание веса и функциональности позволяет легко интегрировать коммутатор в существующую сетевую архитектуру. - **Поддержка PoE**: отсутствует. Это делает устройство более экономичным и простым в использовании там, где поддержка PoE (Power over Ethernet) не требуется. Коммутатор Zyxel идеально подойдет для сетей, требующих высокой скорости передачи данных, надежности и гибкости управления, что делает его отличным выбором для небольших и средних предприятий.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10EP (XMG1915-10EP-EU0101F)




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор, Сетевой адаптер, Комплект монтажа на стену
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с, 25 Гбит/с, 100 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Zyxel — это надежное и функциональное сетевое решение, предназначенное для профессиональных и бизнес-приложений. Он обладает продуманной конструкцией и позволяет гарантировать высокую производительность сети благодаря следующим характеристикам: - **Количество портов SFP**: 2 шт. Коммутатор поддерживает скорости 10 Гбит/с, 25 Гбит/с и 100 Гбит/с, что позволяет гибко настраивать сетевую инфраструктуру в зависимости от требований. - **Количество портов RJ45**: 8. Эти порты обеспечивают базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, что делает коммутатор подходящим для подключения различных сетевых устройств. - **Размер таблицы MAC адресов**: 16000. Это позволяет управлять множеством подключений и улучшает маршрутизацию пакетов в сети. - **Тип коммутатора**: управляемый. Обеспечивает широкие возможности администрирования и настройки, позволяя адаптировать сеть под конкретные задачи. - **Уровень управления**: L3. Это позволяет использовать передовые функции маршрутизации, что может существенно повысить производительность сети и гибкость управления. - **Форм-фактор**: настольный. Компактный и удобный для размещения в офисных и небольших корпоративных сетях. - **Бренд**: Zyxel. Известный производитель сетевого оборудования, зарекомендовавший себя на рынке надежностью и инновационными решениями. - **Вес**: 1,855 кг. Оптимальное сочетание веса и функциональности позволяет легко интегрировать коммутатор в существующую сетевую архитектуру. - **Поддержка PoE**: отсутствует. Это делает устройство более экономичным и простым в использовании там, где поддержка PoE (Power over Ethernet) не требуется. Коммутатор Zyxel идеально подойдет для сетей, требующих высокой скорости передачи данных, надежности и гибкости управления, что делает его отличным выбором для небольших и средних предприятий.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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