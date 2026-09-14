Коммутатор Zyxel XMG-108HP XMG-108HP-EU0101F
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Zyxel XMG-108HP XMG-108HP-EU0101F
Коммутаторы ZYXEL представляют собой надежное решение для организации сетевой инфраструктуры в офисах небольших и средних предприятий. Данная модель оснащена 8 портами RJ45, что позволяет подключать несколько устройств одновременно, обеспечивая стабильное соединение и высокую скорость передачи данных. Коммутатор является неуправляемым, что упрощает его установку и эксплуатацию, не требуя дополнительных настроек и специальных знаний. Форм-фактор устройства позволяет удобно разместить его на рабочем столе, обеспечивая легкий доступ к портам и возможности подключения. Коммутатор работает на втором уровне модели OSI (L2), обеспечивая базовую скорость передачи данных до 2.5 Гбит/с, что делает его отличным выбором для офисных и домашних сетей, где требуется высокая пропускная способность. Несмотря на отсутствие поддержки технологии Power over Ethernet (PoE), коммутатор компенсирует это наличием одного порта SFP, что расширяет возможности подключения устройств с использованием оптических соединений. Впечатляющий размер таблицы MAC адресов на 16000 записей позволяет эффективно обрабатывать данные и поддерживать стабильную работу сети. Бренд Zyxel гарантирует высокое качество и надежность продукта, подходящего для различных сценариев применения. Обратите внимание, что вес устройства составляет 715 кг, что является явной ошибкой в описании. В остальном, коммутатор представляет собой практичное и функциональное устройство для рабочих сред с умеренными требованиями к сетевой инфраструктуре.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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