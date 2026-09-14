Коммутатор Zyxel GS1200-8v3 (GS1200-8V3-EU0101F)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Zyxel GS1200-8v3 (GS1200-8V3-EU0101F)
Коммутатор Zyxel — это надежное и высокопроизводительное решение для малого и среднего бизнеса, обеспечивающее эффективную передачу данных и управление сетью. Этот управляемый коммутатор уровня L2 разработан в компактном настольном форм-факторе, что позволяет удобно разместить его в офисе или в любом другом рабочем пространстве. Среди ключевых характеристик устройства можно выделить наличие 8 портов RJ45, которые поддерживают базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек. Такое сочетание позволяет обеспечить быструю и стабильную связь между всеми подключенными устройствами в сети. Коммутатор имеет таблицу MAC-адресов объемом до 4000 записей, что увеличивает эффективность управления сетевыми подключениями. Несмотря на свою многофункциональность и высокую производительность, коммутатор имеет легкий вес—всего 0,337 кг, что облегчает его установку и транспортировку. Однако стоит отметить, что данный коммутатор не поддерживает технологию PoE (Power over Ethernet), что может быть учтено при выборе устройства для специфических задач. Бренд Zyxel гарантирует качественную сборку и надежную работу оборудования, делая данный коммутатор отличным выбором для организаций, которым требуется надежное сетевое решение с базовым набором функций для обеспечения бесперебойной работы сети.
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