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Коммутатор Zyxel GS1200-8v3 (GS1200-8V3-EU0101F) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Zyxel GS1200-8v3 (GS1200-8V3-EU0101F)

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Коммутатор Zyxel GS1200-8v3 (GS1200-8V3-EU0101F) - фото 1
Коммутатор Zyxel GS1200-8v3 (GS1200-8V3-EU0101F) - фото 2
Коммутатор Zyxel GS1200-8v3 (GS1200-8V3-EU0101F) - фото 3
Коммутатор Zyxel GS1200-8v3 (GS1200-8V3-EU0101F) - фото 4
Коммутатор Zyxel GS1200-8v3 (GS1200-8V3-EU0101F) - фото 5
Коммутатор Zyxel GS1200-8v3 (GS1200-8V3-EU0101F) - фото 6
Коммутатор Zyxel GS1200-8v3 (GS1200-8V3-EU0101F) - фото 7
Коммутатор Zyxel GS1200-8v3 (GS1200-8V3-EU0101F) - фото 8
Коммутатор Zyxel GS1200-8v3 (GS1200-8V3-EU0101F) - фото 9
Коммутатор Zyxel GS1200-8v3 (GS1200-8V3-EU0101F) - фото 10
Коммутатор Zyxel GS1200-8v3 (GS1200-8V3-EU0101F) - фото 11
Коммутатор Zyxel GS1200-8v3 (GS1200-8V3-EU0101F) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор Zyxel GS1200-8v3 (GS1200-8V3-EU0101F) - фото 1
  • Коммутатор Zyxel GS1200-8v3 (GS1200-8V3-EU0101F) - фото 2
  • Коммутатор Zyxel GS1200-8v3 (GS1200-8V3-EU0101F) - фото 3
  • Коммутатор Zyxel GS1200-8v3 (GS1200-8V3-EU0101F) - фото 4
  • Коммутатор Zyxel GS1200-8v3 (GS1200-8V3-EU0101F) - фото 5
  • Коммутатор Zyxel GS1200-8v3 (GS1200-8V3-EU0101F) - фото 6
  • Коммутатор Zyxel GS1200-8v3 (GS1200-8V3-EU0101F) - фото 7
  • Коммутатор Zyxel GS1200-8v3 (GS1200-8V3-EU0101F) - фото 8
  • Коммутатор Zyxel GS1200-8v3 (GS1200-8V3-EU0101F) - фото 9
  • Коммутатор Zyxel GS1200-8v3 (GS1200-8V3-EU0101F) - фото 10
  • Коммутатор Zyxel GS1200-8v3 (GS1200-8V3-EU0101F) - фото 11
  • Коммутатор Zyxel GS1200-8v3 (GS1200-8V3-EU0101F) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729821
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, блок питания, силовой кабель, резиновые накладки, документация.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х10
Вес, г.
495

Описание товара Коммутатор Zyxel GS1200-8v3 (GS1200-8V3-EU0101F)

Коммутатор Zyxel — это надежное и высокопроизводительное решение для малого и среднего бизнеса, обеспечивающее эффективную передачу данных и управление сетью. Этот управляемый коммутатор уровня L2 разработан в компактном настольном форм-факторе, что позволяет удобно разместить его в офисе или в любом другом рабочем пространстве. Среди ключевых характеристик устройства можно выделить наличие 8 портов RJ45, которые поддерживают базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек. Такое сочетание позволяет обеспечить быструю и стабильную связь между всеми подключенными устройствами в сети. Коммутатор имеет таблицу MAC-адресов объемом до 4000 записей, что увеличивает эффективность управления сетевыми подключениями. Несмотря на свою многофункциональность и высокую производительность, коммутатор имеет легкий вес—всего 0,337 кг, что облегчает его установку и транспортировку. Однако стоит отметить, что данный коммутатор не поддерживает технологию PoE (Power over Ethernet), что может быть учтено при выборе устройства для специфических задач. Бренд Zyxel гарантирует качественную сборку и надежную работу оборудования, делая данный коммутатор отличным выбором для организаций, которым требуется надежное сетевое решение с базовым набором функций для обеспечения бесперебойной работы сети.



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Отзывы о товаре Коммутатор Zyxel GS1200-8v3 (GS1200-8V3-EU0101F)




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, блок питания, силовой кабель, резиновые накладки, документация.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Zyxel — это надежное и высокопроизводительное решение для малого и среднего бизнеса, обеспечивающее эффективную передачу данных и управление сетью. Этот управляемый коммутатор уровня L2 разработан в компактном настольном форм-факторе, что позволяет удобно разместить его в офисе или в любом другом рабочем пространстве. Среди ключевых характеристик устройства можно выделить наличие 8 портов RJ45, которые поддерживают базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек. Такое сочетание позволяет обеспечить быструю и стабильную связь между всеми подключенными устройствами в сети. Коммутатор имеет таблицу MAC-адресов объемом до 4000 записей, что увеличивает эффективность управления сетевыми подключениями. Несмотря на свою многофункциональность и высокую производительность, коммутатор имеет легкий вес—всего 0,337 кг, что облегчает его установку и транспортировку. Однако стоит отметить, что данный коммутатор не поддерживает технологию PoE (Power over Ethernet), что может быть учтено при выборе устройства для специфических задач. Бренд Zyxel гарантирует качественную сборку и надежную работу оборудования, делая данный коммутатор отличным выбором для организаций, которым требуется надежное сетевое решение с базовым набором функций для обеспечения бесперебойной работы сети.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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