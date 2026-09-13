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Коммутатор D-Link DGS-1005P/B3A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DGS-1005P/B3A

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор D-Link DGS-1005P/B3A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1005P/B3A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1005P/B3A - фото 3
  • Коммутатор D-Link DGS-1005P/B3A - фото 4
  • Коммутатор D-Link DGS-1005P/B3A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723329
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор DGS-1005P, адаптер питания, кабель питания, комплект для монтажа на стену, 4 резиновые ножки, краткая инструкция по подключению.
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Вес, г.
260

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1005P/B3A

Коммутатор D-Link DGS-1005P с 5 портами 10/100/1000Base-T (4 порта поддерживают Power over Ethernet (PoE)), предназначенный для сетей SOHO и предприятий малого бизнеса, позволяет подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе. Power over Ethernet 4 порта DGS-1005P поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 60 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1005P устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Высокая производительность Коммутатор DGS-1005P поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость и дуплекс подключенного устройства для получения оптимальной совместимости и производительности. Экономия электроэнергии Коммутатор DGS-1005P поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, DGS-1005P определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии. Компактный размер и бесшумная работа Компактные размеры корпуса позволяют разместить DGS-1005P практически в любом месте. Коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой он работает бесшумно.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1005P/B3A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор DGS-1005P, адаптер питания, кабель питания, комплект для монтажа на стену, 4 резиновые ножки, краткая инструкция по подключению.
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор D-Link DGS-1005P с 5 портами 10/100/1000Base-T (4 порта поддерживают Power over Ethernet (PoE)), предназначенный для сетей SOHO и предприятий малого бизнеса, позволяет подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе. Power over Ethernet 4 порта DGS-1005P поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 60 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1005P устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Высокая производительность Коммутатор DGS-1005P поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость и дуплекс подключенного устройства для получения оптимальной совместимости и производительности. Экономия электроэнергии Коммутатор DGS-1005P поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, DGS-1005P определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии. Компактный размер и бесшумная работа Компактные размеры корпуса позволяют разместить DGS-1005P практически в любом месте. Коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой он работает бесшумно.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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