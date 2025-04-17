Коммутатор HiWatch DS-S604P
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 512726
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х8
Вес, г.
265
Описание товара Коммутатор HiWatch DS-S604P
Коммутационная матрица: 1,6 Гбит/с. Скорость перенаправления пакетов: 0.89 Mбит/с. QoS поддерживается на портах: 1 и 2. Метод коммутации: Передача с промежуточным хранением. Размер таблицы MAC-адресов: 4К. LED Индикаторы: Link/Act, PoE, Питание.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Коммутационная матрица: 1,6 Гбит/с. Скорость перенаправления пакетов: 0.89 Mбит/с. QoS поддерживается на портах: 1 и 2. Метод коммутации: Передача с промежуточным хранением. Размер таблицы MAC-адресов: 4К. LED Индикаторы: Link/Act, PoE, Питание.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Достоинства:
Комментарий:
Это лидер, соответственно и продукция супер.
Достоинства:
Комментарий:
нормально выполняет свои функции
Коммутатор HiWatch DS-S604P - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор HiWatch DS-S604P
Достоинства:
Комментарий:
Это лидер, соответственно и продукция супер.
Достоинства:
Комментарий:
нормально выполняет свои функции