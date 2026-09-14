коммутатор SNR SNR-S5310X-8TX
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Характеристики
Описание товара коммутатор SNR SNR-S5310X-8TX
Коммутатор SNR является высококачественным сетевым устройством, которое обеспечивает надежное соединение и управление сетевым трафиком. Этот управляемый коммутатор форм-фактора "настольный" разработан для оптимизации сетевой инфраструктуры в офисных и домашних условиях. Основные характеристики коммутатора SNR включают 8 портов RJ45 с базовой поддержкой передачи данных на скорости 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет подключать различные устройства с высокой пропускной способностью. Дополнительно устройство оснащено 4 портами SFP с поддержкой скорости до 10 Гбит/с для более быстрого и эффективного сетевого подключения. Коммутатор SNR рассчитан на одновременную работу с более чем 32,000 MAC адресами, обеспечивая гибкость и производительность в управлении сетью. Устройство работает на уровне L2, что предлагает широкий набор функций для управления сетевыми коммутациями и обеспечения безопасности. Несмотря на продвинутый функционал, коммутатор не поддерживает PoE, что делает его отличным выбором для тех, кто не нуждается в этой технологии питания через сеть. С весом всего 3,035 кг, устройство легко интегрируется в рабочую среду. Бренд SNR зарекомендовал себя как надежный производитель сетевого оборудования, и этот коммутатор, безусловно, поддерживает эту репутацию, обеспечивая высокую скорость и стабильность соединений, необходимую для современного сетевого бизнеса и домашнего использования.
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