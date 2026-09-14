Коммутатор ORIGO OS2210F/A2A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор ORIGO OS2210F/A2A
Коммутатор ORIGO — это надежное и эффективное решение для сетевых подключений, специально разработанное для удобного настольного размещения. Этот неуправляемый коммутатор позволит вам с лёгкостью развернуть сеть благодаря наличию 8 портов RJ45, поддерживающих скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек. Он идеально подходит для небольших и средних предприятий, которым требуется стабильное и быстрое соединение. Коммутатор оснащён 2 портами SFP, которые обеспечивают гибкость при подключении оптических сетей. Несмотря на компактный вес в 0,34 кг, устройство демонстрирует высокую производительность и надежность на уровне L2, обеспечивая плавное и безопасное распределение трафика. Одной из ключевых характеристик коммутатора ORIGO является возможность работы с таблицей MAC адресов размером до 2000 записей, что упрощает управление сетью и повышает её безопасность. Отсутствие поддержки PoE делает этот коммутатор экономичным вариантом для сетей, не требующих удаленного питания устройств. Изделие бренда ORIGO отличается простотой в установке и эксплуатации, что делает его привлекательным выбором для создания эффективной и производительной сетевой инфраструктуры.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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