Коммутатор D-Link DES-1016A/E1B
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 293794
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3u
Порты
16 шт.
Габаритные размеры, мм
155.7х41х122
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х7
Вес, г.
565
Описание товара Коммутатор D-Link DES-1016A/E1B
Коммутатор DES-1016A представляет собой экономически выгодное решение для сетей SOHO и SMB, обеспечивающее максимальную выгоду за счет высокой скорости передачи данных. Данный коммутатор оснащен 16 портами, работающими на скорости 10/100 Мбит/с, и позволяющими легко организовать небольшую офисную сеть.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3u
Порты
16 шт.
Габаритные размеры, мм
155.7х41х122
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Коммутатор DES-1016A представляет собой экономически выгодное решение для сетей SOHO и SMB, обеспечивающее максимальную выгоду за счет высокой скорости передачи данных. Данный коммутатор оснащен 16 портами, работающими на скорости 10/100 Мбит/с, и позволяющими легко организовать небольшую офисную сеть.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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