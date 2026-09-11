Коммутатор Hikvision DS-3E1508-EI 8G
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 540903
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Порты
8 х 10 Гбит/сек
Габаритные размеры, мм
170 х 93 х 27.6
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
300
Описание товара Коммутатор Hikvision DS-3E1508-EI 8G
Коммутатор Hikvision DS-3E1508-EI используется для передачи и промежуточного хранения информации. Модель объединяет различные устройства в единую сеть и позволяет обмениваться данными, что особенно удобно на различных предприятиях, в охранных или телекоммуникационных организациях. Коммутатор Hikvision DS-3E1508-EI имеет металлический корпус, характеризующийся надежностью и долговечностью. Устройство работает при температуре от 0 до 40 °C, потребляемая мощность составляет 5 Вт. Всего предусмотрено 8 портов со скоростью передачи 100 и 1000 МБ/с.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитКоммутатор Netis ST3116P
-
В наличииЦена 2 200 руб.550 руб. в СплитКоммутатор TP-Link LS105LP
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитКоммутатор TENDA SG106PC
-
В наличииЦена 2 330 руб.583 руб. в СплитКоммутатор TP-Link LS108G
-
В наличииЦена 2 350 руб.588 руб. в СплитКоммутатор D-Link DES-1016A/E2A
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитКоммутатор Netcraze NC-1221
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитКоммутатор Tenda TEF1109P-8-63W
-
В наличииЦена 2 570 руб.643 руб. в СплитКоммутатор NEOMAX NMS-124P-100-SR
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитКоммутатор TENDA SM105
-
В наличииЦена 2 750 руб.688 руб. в СплитКоммутатор Mercusys MS105GP
-
В наличииЦена 2 800 руб.700 руб. в СплитКоммутатор Netis ST3124P
-
В наличииЦена 2 820 руб.705 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-05V2/A1A
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Порты
8 х 10 Гбит/сек
Габаритные размеры, мм
170 х 93 х 27.6
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Коммутатор Hikvision DS-3E1508-EI используется для передачи и промежуточного хранения информации. Модель объединяет различные устройства в единую сеть и позволяет обмениваться данными, что особенно удобно на различных предприятиях, в охранных или телекоммуникационных организациях. Коммутатор Hikvision DS-3E1508-EI имеет металлический корпус, характеризующийся надежностью и долговечностью. Устройство работает при температуре от 0 до 40 °C, потребляемая мощность составляет 5 Вт. Всего предусмотрено 8 портов со скоростью передачи 100 и 1000 МБ/с.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор Hikvision DS-3E1508-EI 8G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор Hikvision DS-3E1508-EI 8G