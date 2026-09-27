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Коммутатор SNR SNR-S1904G-1S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор SNR SNR-S1904G-1S

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Коммутатор SNR SNR-S1904G-1S - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
4
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор SNR SNR-S1904G-1S - фото 1
  • Коммутатор SNR SNR-S1904G-1S - фото 2
  • Коммутатор SNR SNR-S1904G-1S - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741253
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор SNR SNR-S1904G-1S
2 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, блок питания; руководство по установке; гарантийный талон.
Количество портов RJ45
4
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х6
Вес, г.
400

Описание товара Коммутатор SNR SNR-S1904G-1S

Коммутатор SNR в настольном форм-факторе — практичное решение для подключения сетевых устройств без сложной настройки. Неуправляемый тип и работа на уровне L2 делают его удобным для стандартных сетевых сценариев, где важны простое подключение и стабильная передача данных. Модель оснащена 4 портами RJ45 с базовой скоростью 10/100/1000 Мбит/с и 1 портом SFP со скоростью до 10 Гбит/с. Таблица MAC-адресов на 1000 записей помогает обслуживать подключённые устройства в сети. Поддержка PoE не предусмотрена.



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Отзывы о товаре Коммутатор SNR SNR-S1904G-1S




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Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, блок питания; руководство по установке; гарантийный талон.
Количество портов RJ45
4
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
1000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор SNR в настольном форм-факторе — практичное решение для подключения сетевых устройств без сложной настройки. Неуправляемый тип и работа на уровне L2 делают его удобным для стандартных сетевых сценариев, где важны простое подключение и стабильная передача данных. Модель оснащена 4 портами RJ45 с базовой скоростью 10/100/1000 Мбит/с и 1 портом SFP со скоростью до 10 Гбит/с. Таблица MAC-адресов на 1000 записей помогает обслуживать подключённые устройства в сети. Поддержка PoE не предусмотрена.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор SNR SNR-S1904G-1S - данный товар вы можете купить по цене 2470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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