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Коммутатор TP-Link TL-SF1016D 16x100Mb неуправляемый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link TL-SF1016D 16x100Mb неуправляемый

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Коммутатор TP-Link TL-SF1016D 16x100Mb неуправляемый - фото 1
Коммутатор TP-Link TL-SF1016D 16x100Mb неуправляемый - фото 2
Коммутатор TP-Link TL-SF1016D 16x100Mb неуправляемый - фото 3
Коммутатор TP-Link TL-SF1016D 16x100Mb неуправляемый - фото 4
Коммутатор TP-Link TL-SF1016D 16x100Mb неуправляемый - фото 5
Коммутатор TP-Link TL-SF1016D 16x100Mb неуправляемый - фото 6
Коммутатор TP-Link TL-SF1016D 16x100Mb неуправляемый - фото 7
Коммутатор TP-Link TL-SF1016D 16x100Mb неуправляемый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор TP-Link TL-SF1016D 16x100Mb неуправляемый - фото 1
  • Коммутатор TP-Link TL-SF1016D 16x100Mb неуправляемый - фото 2
  • Коммутатор TP-Link TL-SF1016D 16x100Mb неуправляемый - фото 3
  • Коммутатор TP-Link TL-SF1016D 16x100Mb неуправляемый - фото 4
  • Коммутатор TP-Link TL-SF1016D 16x100Mb неуправляемый - фото 5
  • Коммутатор TP-Link TL-SF1016D 16x100Mb неуправляемый - фото 6
  • Коммутатор TP-Link TL-SF1016D 16x100Mb неуправляемый - фото 7
  • Коммутатор TP-Link TL-SF1016D 16x100Mb неуправляемый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 563497
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3u 100Base-TX
Порты
16 х 10/100Base-TX (100 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
200 x 40 x 142
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х22х7
Вес, г.
660

Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SF1016D 16x100Mb неуправляемый

TP-LINK TL-SF1016D- это неуправляемый коммутатор, способный подключить до 16 пользователей по проводной сети. Коммутатор TP-LINK TL-SF1016D выдает базовую скорость передачи данных до 10/100 Мбит/с, что позволяет подключить любое устройство работающее на данной скорости и обеспечить высокие показатели пропускной способности. Коммутатор TP-LINK TL-SF1016D легок в использовании: вам просто нужно подключить его к сети и можно приступать к работе. Коммутатор подходит для создания сети или для подключения к уже имеющейся.

Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SF1016D 16x100Mb неуправляемый




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3u 100Base-TX
Порты
16 х 10/100Base-TX (100 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
200 x 40 x 142
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
TP-LINK TL-SF1016D- это неуправляемый коммутатор, способный подключить до 16 пользователей по проводной сети. Коммутатор TP-LINK TL-SF1016D выдает базовую скорость передачи данных до 10/100 Мбит/с, что позволяет подключить любое устройство работающее на данной скорости и обеспечить высокие показатели пропускной способности. Коммутатор TP-LINK TL-SF1016D легок в использовании: вам просто нужно подключить его к сети и можно приступать к работе. Коммутатор подходит для создания сети или для подключения к уже имеющейся.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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