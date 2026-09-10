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Коммутатор Hikvision DS-3E0106P-E/M купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Hikvision DS-3E0106P-E/M

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Коммутатор Hikvision DS-3E0106P-E/M - фото 1
Коммутатор Hikvision DS-3E0106P-E/M - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Hikvision DS-3E0106P-E/M - фото 1
  • Коммутатор Hikvision DS-3E0106P-E/M - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 422120
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
4
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3u
Порты
6
Габаритные размеры, мм
145x25.6x68.45
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х9
Вес, г.
700

Описание товара Коммутатор Hikvision DS-3E0106P-E/M

4 RJ45, с грозозащитой 6кВ, 2 Uplink порт 100М Ethernet: бюджет PoE 35Вт, поддерживают режим передачи до 300м, 48 VDC, 0.8A

Отзывы о товаре Коммутатор Hikvision DS-3E0106P-E/M




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
4
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3u
Порты
6
Габаритные размеры, мм
145x25.6x68.45
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Описание
4 RJ45, с грозозащитой 6кВ, 2 Uplink порт 100М Ethernet: бюджет PoE 35Вт, поддерживают режим передачи до 300м, 48 VDC, 0.8A
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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