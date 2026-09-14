Коммутатор HUAWEI S310S-8P4JX (98012479)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор HUAWEI S310S-8P4JX (98012479)
Коммутаторы Huawei представляют собой высокопроизводительные сетевые устройства, идеально подходящие для использования в малых и средних предприятиях. Этот управляемый коммутатор выполнен в удобном настольном форм-факторе, что позволяет легко интегрировать его в существующую инфраструктуру. Особенности и характеристики устройства включают в себя: - **Бренд**: Huawei - **Тип устройства**: Управляемый коммутатор уровня L2, обеспечивающий надежное и эффективное распределение сетевых ресурсов. - **Порты**: - **Количество портов RJ45**: 8, поддерживающих базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет гибко подключать множество устройств. - **Количество портов SFP**: 2 порта, поддерживающих скорости SFP до 10 Гбит/с и 100 Гбит/с, для высокоскоростного подключения и расширения сети. - **Поддержка PoE**: Устройство соответствует стандарту 802.3at, обеспечивая питание подключенного оборудования через Ethernet-кабели, что упрощает установку и сокращает количество необходимых проводов. - **Размер таблицы MAC адресов**: Вмещает до 16000 записей, обеспечивая эффективное управление и маршрутизацию сетевого трафика. - **Вес**: 3,6 кг, что делает его прочным и устойчивым, а также удобным для размещения в различных условиях. Коммутатор Huawei сочетает в себе высокую производительность и надежность, обеспечивая стабильное и безопасное подключение сетевых устройств. Это идеальный выбор для организаций, стремящихся повысить эффективность своей IT-инфраструктуры.
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